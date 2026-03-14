Trump pide buques para mantener abierto el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que “muchos países” enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz para garantizar que la ruta marítima permanezca abierta y segura, en medio de la creciente tensión con Irán.

En un mensaje publicado en la red social Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que varias naciones afectadas por el bloqueo del paso estratégico podrían desplegar fuerzas navales en la zona.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza”, escribió.

Escalada de tensiones con Irán

Las declaraciones de Trump se producen después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, anunciara que el estratégico paso marítimo permanecería cerrado mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país.

El mandatario estadounidense defendió la actuación militar de su gobierno y afirmó que las fuerzas de su país han debilitado gravemente la capacidad militar iraní.

“Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán”, aseguró, aunque advirtió que el país aún podría realizar ataques puntuales.

Según Trump, a Irán le resultaría relativamente sencillo enviar drones, colocar minas o lanzar misiles de corto alcance en distintos puntos del estrecho, lo que podría amenazar el tránsito marítimo internacional.

Advertencia de nuevas acciones militares

El presidente estadounidense también advirtió que su país continuará con las operaciones militares en la región.

“Mientas tanto, Estados Unidos bombardeará sin cesar la costa y hundirá continuamente barcos iraníes. De una forma u otra, pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté abierto, seguro y libre”, escribió.

Trump ha utilizado con frecuencia Truth Social para informar sobre las acciones militares de su gobierno durante el conflicto, convirtiendo la plataforma en una especie de diario público de la guerra.

Bombardeos contra instalaciones petroleras

El viernes, el mandatario anunció uno de los bombardeos “más poderosos” registrados en Oriente Medio, dirigido contra objetivos militares en la isla iraní de Jarg, considerada un centro clave de la industria petrolera del país.

Según Trump, en ese enclave se almacena cerca del 90 % del petróleo que Irán exporta al mundo.

La respuesta de Teherán no tardó en llegar. Este sábado, autoridades iraníes amenazaron con destruir toda la infraestructura petrolera, económica y energética vinculada a Estados Unidos en Oriente Medio.

La escalada militar ha elevado la tensión en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del planeta.

Por ese paso transita aproximadamente el 20 % del petróleo que se consume en el mundo, por lo que un cierre prolongado podría desencadenar una crisis energética global.

Trump aseguró que, si es necesario, la Marina estadounidense comenzará a escoltar petroleros que atraviesen el estrecho para garantizar el suministro.

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mencionó la posibilidad de crear una coalición internacional destinada a proteger a los buques que transiten por esta ruta estratégica.

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