Internacional

Trump planea un desalojo de personas sin hogar en Washington

El presidente de Estados Unidos busca reubicar a 3,800 personas sin hogar y encarcelar delincuentes la capital, pese a que se ha reportado la baja en delitos

  • 10
  • Agosto
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció este domingo que planea desalojar a las personas sin hogar de la capital del país y encarcelar a los delincuentes, a pesar de que la alcaldesa Muriel Bowser aseguró que la delincuencia ha disminuido.

Según un funcionario estadounidense, la administración actual se prepara para el despliegue de cientos de elementos de la Guardia Nacional en Washington, una medida que Trump ha usado antes en otras ciudades pese a la oposición local.

Trump afirmó en su red social que las personas sin hogar serán reubicadas “lejos del Capitolio” y que los criminales “irán a prisión”.

No obstante, la Casa Blanca no precisó la base legal para el desalojo, dado a que el presidente solo tiene autoridad sobre terrenos y edificios federales.

En la capital estadounidense hay alrededor de 3,800 personas sin hogar, la mayoría en refugios o viviendas temporales.

Bowser subrayó que los delitos violentos han caído 26% en lo que va de 2025, alcanzando su nivel más bajo en tres décadas.

También, la alcaldesa acusó a Trump de ignorar los avances y recordó que el control total de la ciudad por parte del presidente requeriría la aprobación del Congreso para anular el liderazgo local.

Trump ofrecerá este lunes una conferencia de prensa para detallar su plan contra la delincuencia en Washington, aunque no está claro si dará más información sobre el desalojo de personas sin hogar.


