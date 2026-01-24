Trump plantea soberanía de EUA en futuras bases en Groenlandia

El presidente de EUA, Donald Trump, afirmó que su país obtendría soberanía sobre los terrenos donde se instalen futuras bases militares en Groenlandia, con base en un marco preacordado esta semana con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

En una entrevista publicada este sábado, el mandatario respondió afirmativamente cuando se le preguntó si Washington pasaría a controlar el suelo donde se asienten sus instalaciones militares en el territorio autónomo, dependiente de Dinamarca.

“Tendremos todo lo que queramos. Estamos manteniendo conversaciones interesantes”, señaló, sin ofrecer detalles adicionales sobre el acuerdo preliminar alcanzado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Preacuerdo con la OTAN sobre instalaciones militares

El marco anunciado tras la reunión en Davos no ha sido divulgado en detalle. Sin embargo, funcionarios citados en informes periodísticos señalaron que el convenio podría ser similar al estatus de las bases militares británicas en Chipre, que permanecieron bajo soberanía del Reino Unido tras la independencia de la isla en 1960.

Trump ha insistido en que la presencia estadounidense en Groenlandia responde a motivos de seguridad nacional y ha reiterado su interés estratégico en el territorio, que ocupa una posición clave en el Ártico y es considerado relevante para la defensa y la proyección militar en el hemisferio norte.

Por qué Donald Trump busca poseer Groenlandia

El presidente estadounidense también señaló que el acuerdo con la OTAN resultaría beneficioso para Washington en términos de acceso a recursos minerales en Groenlandia, aunque no proporcionó información específica sobre los materiales o proyectos que estarían involucrados.

El territorio groenlandés ha sido considerado estratégico por sus reservas potenciales de minerales críticos y por su ubicación geopolítica, en un contexto de competencia global por recursos y rutas árticas.

Respuesta de Dinamarca y postura internacional

Trump indicó que en aproximadamente dos semanas se conocería la respuesta oficial de Dinamarca a la propuesta estadounidense y afirmó que consideraba que la iniciativa podría ser bien recibida por Copenhague.

El mandatario ha señalado en ocasiones anteriores que no contempla el uso de la fuerza para hacerse con Groenlandia, aunque sus declaraciones sobre una posible anexión del territorio han generado controversia en Europa y en la comunidad internacional.

Las amenazas arancelarias vinculadas al plan de Groenlandia y a la presencia de tropas extranjeras en la isla fueron criticadas por líderes europeos, quienes advirtieron que podrían activar represalias comerciales contra EUA en caso de que Washington avanzara en medidas unilaterales.

Propuesta de soberanía en bases militares deja cuestionamientos al aire

Las declaraciones del presidente estadounidense se producen en un contexto de tensiones geopolíticas en el Ártico, donde diversas potencias buscan ampliar su presencia militar y económica. Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, ha adquirido relevancia estratégica por su ubicación, recursos naturales y rutas marítimas emergentes.

El posible establecimiento de bases con soberanía estadounidense en el territorio plantea interrogantes sobre la relación entre Dinamarca, la OTAN y EUA, así como sobre el equilibrio de poder en la región ártica. Mientras tanto, las negociaciones continúan sin que se hayan hecho públicos los términos específicos del preacuerdo alcanzado en Davos.

Las próximas semanas serán clave para conocer la postura oficial de Dinamarca y el alcance real del convenio propuesto, así como sus implicaciones políticas, militares y económicas para la región.

