Trump prepara envío de tropas a México contra cárteles, según NBC

Las fuentes señalaron que ya iniciaron las primeras etapas de entrenamiento para una misión que contempla incursiones terrestres en territorio mexicano

  • 03
  • Noviembre
    2025

De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump comenzó a planear una operación para enviar tropas y oficiales de inteligencia a México con el fin de combatir a los cárteles del narcotráfico, informó la cadena NBC.

Las fuentes señalaron que ya iniciaron las primeras etapas de entrenamiento para una misión que contempla incursiones terrestres en territorio mexicano, con el objetivo de atacar laboratorios de drogas y capturar a líderes criminales.

Sin embargo, el despliegue de las fuerzas al sur de la frontera no sería inminente, precisó el medio.

Según los reportes, la mayoría de las tropas involucradas pertenecen al Comando Conjunto de Operaciones Especiales y operarían bajo la autoridad de la comunidad de inteligencia estadounidense, conforme al Título 50, con la participación de agentes de la CIA.

NBC destacó que esta eventual incursión representaría la apertura de un nuevo frente en la campaña militar de Trump contra el narcotráfico en el hemisferio occidental.


