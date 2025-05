Trump propone viajar a Turquía para mediar en guerra de Ucrania

El presidente estadounidense Donald Trump sorprendió este miércoles al anunciar su disposición a viajar a Turquía con el objetivo de impulsar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, siempre que el mandatario ruso Vladimir Putin acepte también participar.

La declaración fue hecha a bordo del Air Force One, mientras se trasladaba de Arabia Saudita a Qatar como parte de su gira por Medio Oriente.

“Sé que Putin querría que yo esté ahí. Y si eso ayuda a terminar la guerra, lo consideraría seriamente”, declaró Trump ante reporteros que lo acompañan en su recorrido. La propuesta apunta a reactivar canales diplomáticos para resolver el conflicto armado que ha devastado a Ucrania desde 2022.

Zelensky ya había propuesto encuentro en Estambul

La iniciativa de Trump llega después de que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky manifestara su disposición de reunirse cara a cara con Putin en Estambul, sede frecuente de negociaciones internacionales. Sin embargo, el Kremlin no ha confirmado si asistiría ni quién lo representaría en un posible encuentro.

Trump no especificó fechas, pero aclaró que tiene previsto estar el jueves en Emiratos Árabes Unidos, última parada de su gira por la región. “Eso no significa que no pueda hacer una parada extra si es para salvar muchas vidas”, afirmó.

Por otra parte, en Arabia Saudita, Trump selló acuerdos por más de 600 mil millones de dólares con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, además de sostener un encuentro sin precedentes con el nuevo presidente sirio Ahmad al Sharaa, al que pidió normalizar relaciones con Israel.

Ahora en Qatar, Trump fue recibido con honores por el emir Tamim bin Hamad Al Thani, aunque su visita ha generado controversia en EUA por la supuesta oferta de un avión de lujo que la familia real catarí le habría hecho.

La opción de Turquía como sede de posibles negociaciones no es casual. El país euroasiático ha jugado un rol clave como mediador desde el inicio del conflicto, y su presidente Recep Tayyip Erdogan ya participó virtualmente en una reunión entre Trump y Al Sharaa en Riad.

Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, viajará a Estambul este viernes.

