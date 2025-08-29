Cerrar X
Internacional

Trump retira 679 mdd a proyectos eólicos marítimos

El gobierno de Trump retiró 679 mdd de proyectos eólicos marítimos para destinarlos a la modernización y revitalización de puertos e infraestructuras

  • 29
  • Agosto
    2025

El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, retiró este viernes 679 millones de dólares en fondos federales para proyectos eólicos marítimos, un dinero que planea destinar a revitalizar infraestructuras marítimas como puertos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, ordenó retirar o cancelar los fondos en doce proyectos por todo el país, el mayor de ellos llamado Humboldt Bay Offshore Wind y situado en el norte de California, con un importe de 427 millones de dólares, según un comunicado.

Duffy acusó al expresidente Joe Biden y al exsecretario de Transporte, Pete Buttigieg, de usar el dinero para una agenda verde "fraudulenta" con proyectos eólicos "fantasiosos", y los acusó de "ignorar las fuertes necesidades de nuestra industria de construcción naval".

Varios grandes proyectos a los que el Gobierno de Trump retirará fondos están en el noreste del país, como la Arthur Kill Terminal de Nueva York (48 millones), el Point Steel Marshalling Port en Maryland (47 millones) o Salem Wind Port en Massachusetts (34 millones).

La semana pasada, el Gobierno ordenó suspender la construcción de un parque eólico frente a la costa de Rhode Island completado en un 70 % y aprobado por el Gobierno de Biden, argumentando que debía ser revisado por "intereses de seguridad nacional".

Poco después de su investidura, Trump firmó una orden ejecutiva para revisar todos los contratos gubernamentales relativos a la energía eólica y paralizó nuevos desarrollos, y ha declarado recientemente que esta "no funciona", mientras que prioriza el carbón o la nuclear.


