Internacional

Trump ve riesgos en la fusión Netflix–Warner Bros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtió que la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix, valuada en $72 mil millones de dólares

  • 08
  • Diciembre
    2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó serias dudas sobre el acuerdo mediante el cual Netflix busca adquirir Warner Bros. 

Discovery por $72 mil millones de dólares, asegurando que la operación podría alterar de forma significativa el mercado del entretenimiento.

“Podría ser un problema, no hay duda al respecto”, declaró el mandatario mientras respondía preguntas de la prensa sobre la alfombra roja de los Kennedy Center Honors.

“Una gran cuota de mercado”

Trump explicó que la decisión final sobre la autorización de la fusión recaerá también en su administración, y advirtió que el tamaño combinado de ambas compañías podría generar riesgos competitivos.

"Netflix es una gran empresa. Han hecho un trabajo fenomenal… pero es una gran cuota de mercado, así que tendremos que ver qué pasa”, sostuvo.

Además, comentó que recientemente se reunió en la Oficina Oval con el director general de Netflix, Ted Sarandos, a quien calificó como “un hombre fantástico”, aunque aclaró que el ejecutivo no ofreció garantías sobre el futuro del acuerdo.

Cabe señalar que dicho acuerdo uniría a uno de los mayores servicios globales de streaming con el gigante responsable de Harry Potter, HBO, DC Studios y otros pilares del cine y la televisión estadounidense. De ser aprobado, Netflix pasaría a controlar una parte aún mayor del mercado de contenidos.

Trump enfatizó que ese es justamente el punto de preocupación:

“Cuando tienes a Warner Bros., ya saben, esa cuota sube mucho… no lo sé. También estaré involucrado en esa decisión”.

Por otra parte, el presidente insistió en que la posible fusión deberá superar un riguroso proceso regulatorio.

“Es una gran cuota de mercado. Podría ser un problema”, reiteró.

 

 

 

 


Comentarios

