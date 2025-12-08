Explosión cerca de cárcel de Machala deja 13 presos muertos

Al menos trece presos fueron hallados muertos este domingo dentro de la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, luego de que una explosión en los exteriores del centro penitenciario activara de inmediato los protocolos de seguridad.

De acuerdo con reportes policiales, la detonación ocurrió en una intersección situada a pocos metros del penal. En ese punto, los agentes encontraron un artefacto explosivo y una amenaza dirigida al director del centro.

Tras el estallido, personal policial ingresó a la prisión para evaluar la situación interna, donde localizaron a trece reclusos fallecidos, cifra confirmada por varios medios locales.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad señaló en un comunicado que “la Policía Nacional seguía operando dentro” del centro penitenciario mientras equipos técnicos verificaban la identidad de las víctimas.

Este nuevo episodio de violencia se registra menos de un mes después de que las autoridades reportaran 31 muertos en dos eventos violentos ocurridos en menos de 24 horas dentro de la misma prisión, un escenario que vuelve a encender alarmas sobre la crisis carcelaria en Ecuador.

