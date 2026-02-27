Podcast
Pakistán declara 'guerra abierta' a Afganistán; bombardea Kabul

Pakistán confirmó bombardeos sobre Kabul y otras ciudades afganas y declaró 'guerra abierta' al gobierno talibán. La escalada deja decenas de muertos

  • 27
  • Febrero
    2026

La tensión entre Pakistán y Afganistán escaló a un punto crítico luego de que Islamabad confirmara bombardeos sobre Kabul y declarara que entra en una “guerra abierta” contra las autoridades talibanas.

El anuncio fue realizado por el portavoz del primer ministro paquistaní para medios internacionales, Mosharraf Zaidi, quien aseguró que los ataques alcanzaron “objetivos militares” en Kabul, así como en las provincias de Paktia y Kandahar.

“Nuestra paciencia se ha acabado”

El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, lanzó un mensaje directo en la red social X:

“Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, estamos en una guerra abierta entre vosotros y nosotros”, escribió en referencia al gobierno talibán.

Asif acusó a las autoridades afganas de actuar como un “representante de India” y de permitir la operación de grupos armados hostiles desde su territorio, pese a los intentos diplomáticos de Islamabad por contener la crisis.

Respuesta de los talibanes

Por su parte, el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, confirmó los bombardeos sobre la capital afgana y otras zonas, aunque aseguró que no se reportaron víctimas en Kabul.

Calificó la ofensiva como un acto “cobarde” y sostuvo que hubo represalias contra posiciones militares paquistaníes en Kandahar y Helmand.

Horas antes, el gobierno talibán había asegurado haber matado a 55 soldados paquistaníes y capturado bases y puestos fronterizos en la llamada Línea Durand, la divisoria histórica entre ambos países.

Según la versión paquistaní, los ataques recientes dejaron 133 combatientes talibanes muertos y más de 200 heridos, además de la destrucción y captura de decenas de posiciones afganas.

La confrontación es consecuencia directa de los bombardeos ejecutados por Pakistán la semana pasada, que dejaron al menos 17 fallecidos.

Kabul afirmó que las víctimas eran civiles; Islamabad sostuvo que el objetivo eran insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), al que acusa de operar desde suelo afgano.


