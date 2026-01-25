Podcast
Internacional

ONG asegura la liberación de 80 presos políticos en Venezuela

Revelan que aún activistas y opositores se encuentran recluidos. Tal es el caso de Kennedy Tejeda, un defensor de los derechos humanos que fue detenido en 2024

  • 25
  • Enero
    2026

La Organización No Gubernamental "Foro Penal" aseguró que al menos 80 presos políticos en Venezuela fueron liberados durante las últimas horas. 

El director presidente de esta ONG, Alfredo Romero reveló esta información por medio de redes sociales.

Minutos más tarde, también el director de la ONG compartió una fotografía en la que se muestra al abogado Kennedy Tejeda, a quien identificó como aliado y defensor de los derechos humanos que fue detenido desde agosto del 2024

Lista de presos políticos en Venezuela

De acuerdo con esta misma ONG, reveló una breve lista en la que se detalla algunos de los opositores y activistas que se encuentran recluidos. 

Esto se publica después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante de personas", proceso que se ha venido desarrollando entre pedidos de celeridad y de mayor información oficial.

presos-politicos-venezuela.jpg

Entre ellos se encuentran: 

  • Juan Pablo Guanipa
  • Perkins Rocha
  • Freddy Superlano
  • Javier Tarazona
  • Nélida Sánchez
  • María Oropeza
  • Eduardo Torres

Comité por la Libertad de los Presos Políticos exige información sobre más de 200 presos

La ONG "Comité por la Libertad de los Presos Políticos" exigió este martes que se les brinde información sobre 201 presos políticos recluidos en Venezuela, debido a que desconocen en que centro de reclusión se encuentran.

"En esta oportunidad venimos nuevamente para pedir respuesta por los desaparecidos, es decir, las personas que se encuentran en este momento en detención o (alguna) forma de detención que puede constituir desaparición forzada", señaló Diego Casanova.

Aseguró que las autoridades niegan información a los parientes sobre el paradero de estas personas que, explicó, fueron detenidas en sus casas o en las calles.

Aquí te presentamos la nota completa: Exige ONG información sobre 200 presos políticos en Venezuela

 


