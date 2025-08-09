Venezuela agradece a tres países por su solidaridad con Maduro

El Gobierno de Venezuela expresó su agradecimiento a Cuba, Nicaragua e Irán por su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro después de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto, según anunció la fiscal general de EUA, Pam Bondi.

Esta cifra duplica la recompensa ofrecida previamente en enero de 2025.

El canciller venezolano, Yván Gil, destacó los mensajes de apoyo de los líderes de estos países, quienes criticaron las acciones de EE.UU. como una injerencia unilateral y agresiva.

Cuba, a través de Miguel Díaz-Canel, condenó a Estados Unidos por actuar como "juez global"; Nicaragua, mediante Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmó que "ningún imperio los doblega"; e Irán calificó la medida como una muestra de "unilateralismo agresivo".

La Alianza Bolivariana (ALBA) también rechazó las acusaciones de Bondi, tachándolas de "artimaña desgastada" para desprestigiar a Venezuela, mientras el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, desestimó las declaraciones de Bondi como "bufonescas" y acusó a Estados Unidos. de estar influenciado por el Partido Republicano.

“Este grotesco espectáculo mediático no hace más que intentar ocultar la propia realidad interna de Estados Unidos: desigualdad extrema, racismo estructural y abandono sistemático de su población más vulnerable”, afirmó el bloque, integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía.

Por otro lado, la oposición venezolana, como el partido Primero Justicia, señaló que "la justicia alcanza a los impunes", respaldando la recompensa.

