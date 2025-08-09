Cerrar X
AP_25219855741236_72607e677b
Internacional

Venezuela agradece a tres países por su solidaridad con Maduro

El Gobierno de Venezuela expresó su agradecimiento a Cuba, Nicaragua e Irán por su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro tras recompensa de EUA

  • 09
  • Agosto
    2025

El Gobierno de Venezuela expresó su agradecimiento a Cuba, Nicaragua e Irán por su solidaridad con el presidente Nicolás Maduro después de que Estados Unidos ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto, según anunció la fiscal general de EUA, Pam Bondi. 

Esta cifra duplica la recompensa ofrecida previamente en enero de 2025.

El canciller venezolano, Yván Gil, destacó los mensajes de apoyo de los líderes de estos países, quienes criticaron las acciones de EE.UU. como una injerencia unilateral y agresiva.

Cuba, a través de Miguel Díaz-Canel, condenó a Estados Unidos por actuar como "juez global"; Nicaragua, mediante Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirmó que "ningún imperio los doblega"; e Irán calificó la medida como una muestra de "unilateralismo agresivo".

La Alianza Bolivariana (ALBA) también rechazó las acusaciones de Bondi, tachándolas de "artimaña desgastada" para desprestigiar a Venezuela, mientras el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, desestimó las declaraciones de Bondi como "bufonescas" y acusó a Estados Unidos. de estar influenciado por el Partido Republicano.

“Este grotesco espectáculo mediático no hace más que intentar ocultar la propia realidad interna de Estados Unidos: desigualdad extrema, racismo estructural y abandono sistemático de su población más vulnerable”, afirmó el bloque, integrado por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica y Santa Lucía.

Por otro lado, la oposición venezolana, como el partido Primero Justicia, señaló que "la justicia alcanza a los impunes", respaldando la recompensa.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25222479597822_9769fb660a
Estados Unidos sufre récord de humedad este verano
AP_25221101324901_0037f179d2
Morice Norris de los Lions reaparece tras ser retirado del campo
AP_25220727533160_3bc4febde2
EUA firma orden para usar ejército contra cárteles, según NYT
publicidad

Últimas Noticias

770ef1f0_0b75_4fd4_8ea0_2dbcb722dbb2_3fc1a3d137
Resaltan seguridad en Coahuila como clave para atraer inversiones
AP_25222506855844_cc410ab238
Salah cuestiona el 'adiós' de la UEFA al exjugador palestino
AP_25222479597822_9769fb660a
Estados Unidos sufre récord de humedad este verano
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_8e9870a660
¿Qué es y cuál es el origen del 'viernes chilango'?
Whats_App_Image_2025_08_08_at_12_45_36_AM_d8aba1d9bf
Mejorando transporte escolar, se irían 70,000 carros del tráfico
INFO_7_UNA_FOTO_8_a376812654
Anuncian suspensión parcial del Metro este fin de semana
publicidad
×