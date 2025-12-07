Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
5_STKQFAHBVAFHCLEOIH_34_USPYA_5daf43c975
Internacional

Venezuela asegura que tendrá 'una gran victoria' si EUA ataca

Diosdado Cabello alertó sobre posibles agresiones de EUA y afirmó que Venezuela está lista para una lucha armada; Maduro anunció cooperación policial regional.

  • 07
  • Diciembre
    2025

El secretario general del PSUV y ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, aseguró que ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos, Venezuela se prepara para “una gran victoria”.

Durante la juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales, afirmó que el país está listo para pasar de la lucha no armada a la armada si fuera necesario.

Venezuela dice estar preparada

Cabello insistió en que cualquier intervención militar “no será cosa de 48 horas”, pues el gobierno de Nicolás Maduro ha fortalecido su estructura político-militar.

Señaló que la población ha resistido meses de “terrorismo sicológico” y se mantiene convencida de su proyecto político.

Entrenan a 5 mil 600 combatientes

En Fuerte Tiuna se realizó la juramentación del Contingente Septiembre 2025 de la Guardia de Honor Presidencial y la DGCIM.

El comandante Gabriel Alejandro Rendón informó que 5 mil 600 combatientes han sido formados bajo un método de resistencia que fusiona fuerzas policiales, militares y civiles.

Durante la inauguración de la Academia de Servicios de Policías de la PNB, Maduro propuso a países vecinos establecer programas conjuntos contra el crimen organizado. Aseguró que Venezuela ha desarticulado todas las “megabandas”, incluyendo el Tren de Aragua, el Tren del Llano y grupos como el de Wuilexis o el Koki.

Tensión con EUA por operativos en el Caribe

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente fricción con Estados Unidos, que acusa a Venezuela de “enviar criminales y vaciar sus cárceles”.

Washington ha ejecutado más de 20 ataques contra lanchas en el Caribe bajo el argumento del combate al narcotráfico, acciones que Caracas considera parte de una estrategia de control geopolítico.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AFP_20251008_786_F963_v1_High_Res_Venezuela_Us_Politics_Conflict_Military_scaled_e711458512
Venezuela suma 5,600 soldados ante tensión con EUA
EH_UNA_FOTO_2025_12_06_T115435_552_841790a8ed
Machado confirma viaje a Oslo para recibir el Nobel de la Paz
cnne_937045_asamblea_nacional_venezuela_comision_a3b98475fe
Asamblea de Venezuela aplaza debate sobre ataques de EUA
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_peso_9dcd4b427c
Aguinaldos en NL dejarán derrama por más de $20,000 mdp
finanzas_buen_fin_de0c00c5ed
Rompe récord 'El Buen Fin' en ventas y participación de negocios
deportes_tigres_a2025_d43ee3c4ef
Tigres, el tercer club con más Finales disputadas en Liga MX
publicidad

Más Vistas

fad1fab784a384e167d98804139a10414dc89088w_1280x720_09c0a653f8
FIFA confirma cuatro juegos del Mundial 2026 en Monterrey
Avanza_Tigres_a_la_final_tras_empatar_con_Cruz_Azul_6172e67b8b
Avanza Tigres a la final tras empatar con Cruz Azul
escena_eduardo_manzano_corona_da09b9d6ef
Zully Keith rinde homenaje a Eduardo Manzano en su funeral
publicidad
×