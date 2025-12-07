Venezuela asegura que tendrá 'una gran victoria' si EUA ataca

El secretario general del PSUV y ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, aseguró que ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos, Venezuela se prepara para “una gran victoria”.

Durante la juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales, afirmó que el país está listo para pasar de la lucha no armada a la armada si fuera necesario.

Venezuela dice estar preparada

Cabello insistió en que cualquier intervención militar “no será cosa de 48 horas”, pues el gobierno de Nicolás Maduro ha fortalecido su estructura político-militar.

Señaló que la población ha resistido meses de “terrorismo sicológico” y se mantiene convencida de su proyecto político.

Entrenan a 5 mil 600 combatientes

En Fuerte Tiuna se realizó la juramentación del Contingente Septiembre 2025 de la Guardia de Honor Presidencial y la DGCIM.

El comandante Gabriel Alejandro Rendón informó que 5 mil 600 combatientes han sido formados bajo un método de resistencia que fusiona fuerzas policiales, militares y civiles.

Durante la inauguración de la Academia de Servicios de Policías de la PNB, Maduro propuso a países vecinos establecer programas conjuntos contra el crimen organizado. Aseguró que Venezuela ha desarticulado todas las “megabandas”, incluyendo el Tren de Aragua, el Tren del Llano y grupos como el de Wuilexis o el Koki.

Tensión con EUA por operativos en el Caribe

Las declaraciones ocurren en un contexto de creciente fricción con Estados Unidos, que acusa a Venezuela de “enviar criminales y vaciar sus cárceles”.

Washington ha ejecutado más de 20 ataques contra lanchas en el Caribe bajo el argumento del combate al narcotráfico, acciones que Caracas considera parte de una estrategia de control geopolítico.

