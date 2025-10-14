Cerrar X
Internacional

Venezuela ofrece apoyo a México tras inundaciones mortales

El Gobierno de Venezuela expresó su solidaridad con México ante las graves inundaciones que afectaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro,

  • 14
  • Octubre
    2025

El Gobierno de Venezuela expresó su solidaridad con México ante las graves inundaciones que afectaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, informó el Ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

En un comunicado, el país sudamericano lamentó la muerte de 64 personas, ofreció condolencias a sus familiares y puso a disposición la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar para apoyar en la búsqueda de 65 desaparecidos y en las labores de atención a los damnificados.

“Ante estos lamentables hechos, el Gobierno venezolano expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de los 64 fallecidos y pone a disposición del Gobierno Mexicano la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar a los fines de coadyuvar en la búsqueda y rescate de las 65 personas desaparecidas y facilitar las operaciones que realizan las autoridades mexicanas para atender a los damnificados”, señaló el comunicado.

Venezuela reafirmó su compromiso con la cooperación y hermandad entre ambas naciones y manifestó plena confianza en la resiliencia del pueblo mexicano para superar esta tragedia.


