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Suman 203 mil 685 repatriados entre enero de 2025 y abril de 2026

Entre enero de 2025 y abril de 2026, México ha recibido a 203 mil 685 connacionales repatriados desde Estados Unidos, informó la Secretaría de Gobernación

  • 17
  • Abril
    2026

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que 203 mil 685 mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos entre enero de 2025 y abril de 2026, en el marco de la estrategia federal de atención a migrantes.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria precisó que, si bien la cifra acumulada es significativa, el comportamiento del flujo migratorio muestra una disminución respecto a años previos.

“No se ve un aumento en las repatriaciones, más bien ha bajado aproximadamente un 87 por ciento”, señaló Rodríguez.

Atención a través de “México te Abraza”

La titular de Gobernación explicó que estas personas han sido atendidas mediante el programa “México te Abraza”, diseñado para recibir a connacionales con servicios básicos, orientación y acompañamiento institucional.

“Es un programa que salió de la mente y del corazón de la presidenta (…) para recibir a los paisanos que regresan a nuestro país”, expresó.

Desde su implementación, el esquema ha buscado garantizar una recepción digna y facilitar la reintegración de quienes retornan.

De acuerdo con datos oficiales, del total de repatriaciones:

  • 164 mil 444 ocurrieron por vía terrestre
  • 39 mil 441 se realizaron por vía aérea

Las autoridades detallaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) es el encargado de la recepción inicial, así como de canalizar a los connacionales hacia los apoyos disponibles.

“Se les entrega la documentación necesaria para que puedan acceder a los programas”, explicó.

Red de centros de atención en operación

Como parte de la estrategia, el gobierno federal mantiene en funcionamiento ocho centros de atención en distintos puntos del país, incluidos el sur y sureste.

Cada instalación cuenta con capacidad para recibir hasta 200 personas, lo que permite atender de manera simultánea a1,600 connacionales.

En promedio, se registra la llegada de entre 300 y 350 personas al día, dependiendo de las condiciones en la frontera.

La secretaria de Gobernación subrayó que los migrantes mexicanos continúan siendo un pilar para el país, tanto por su aportación económica como por su vínculo con las comunidades.

“Siempre los paisanos cuentan con el apoyo de su gobierno (…) son mexicanos y siempre bienvenidos”, afirmó.

El Gobierno de México reiteró que la política de atención a repatriados continuará de manera permanente, con el objetivo de fortalecer la protección de derechos y garantizar condiciones adecuadas de recepción.


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