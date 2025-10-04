Venezuela suma 139 muertes por accidentes de tránsito en un mes

De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial de la Organización No Gubernamental Paz Activa, 139 personas perdieron la vida en el mes de agosto a causa de accidentes de tránsito registrados en Venezuela.

La organización detalló que se trata de 104 hombres y 35 mujeres quienes fallecieron a causa de dichos siniestros.

Se destacó que 69 víctimas eran motociclistas, lo que representa el 50% de casos entre edades de 25 a 29 años. El segundo lugar fue ocupado por conductores de automóviles con un 14%.

Después peatones arollados (13%), ocupantes de vehículos (10%), tripulantes de motocicletas (9%) y pasajeros de autobús (4%).

La ONG afirmó que 110 fueron colisiones o choques simples, 55 impactos contra objetos fijos, 44 derrapes, 37 atropellos, 31 volcaduras y 20 accidentes diversos.

No obstante, se informó que la mayor parte de los accidentes fueron causados por el factor humano, donde el exceso de velocidad o la ingesta de alcohol jugaron un papel crucial en los siniestros.

De acuerdo con el fiscal general Tarek William Saab se registraron 1,924 accidentes de tránsito tan solo en 2024, lo que se considera como el índice de mayor número de muertes.

