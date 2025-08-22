Cerrar X
Internacional

Video: mueren 12 tras derrumbe de un puente en obras en China

Al menos 12 personas perdieron la vida y varios permanecen desaparecidas tras un accidente en un puente en construcción en el oeste de China

  • 22
  • Agosto
    2025

Al menos 12 personas perdieron la vida y varios permanecen desaparecidas tras un accidente en un puente en construcción en el oeste de China.

El suceso se produjo este viernes aproximadamente a las 3:00 hora local en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, en la provincia occidental de Qinghai, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción.

En el momento del siniestro, quince trabajadores y un jefe de obra se encontraban en el área más afectada por el incidente, según el oficial.

Según el Departamento de Gestión de Emergencias de Qinghai, se activaron operaciones de búsqueda y rescate que permanecen activas en la mañana local del viernes.

El puente en el que se produjo el siniestro, llamado Jianzha, es una de las estructuras más destacadas del proyecto.

Un video publicado por medios locales mostró cómo la sección central del arco del puente Jianzha cedió repentinamente y se precipitó a las aguas del río Amarillo.

El puente de Jianzha, situado en la línea Sichuan-Qinghai, es el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo y el primer paso ferroviario que atraviesa el río Amarillo, el segundo más largo de China.

La causa fue una falla en un cable de acero, informó la agencia estatal de noticias.

 


