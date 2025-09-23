Zelenski celebra giro de Trump sobre territorios en Ucrania

El mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció este martes durante una entrevista el cambio de postura de Donald Trump sobre el repartimiento territorial con Rusia en el marco del conflicto entre ambos países.

"Creo que él entiende por hoy que no podemos simplemente intercambiar territorios. No es justo. No es la realidad", dijo Zelenski durante una entrevista con la cadena estadounidense Fox News.

Este cambio de postura por parte del presidente de Estados Unidos fue protagonista durante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), en la cual instó a Ucrania a "luchar" hasta recuperar los territorios ocupados por Rusia.

Además, este cambio de postura parece ser una ruptura con la línea de negociaciones de paz que había promovido en los últimos meses.

Por su parte, Zelenski dijo que su relación con Trump ha mejorado, que mantienen llamadas constantes y agregó que posiblemente el viraje de Trump se deba a que Putin "le ha mentido en repetidas ocasiones".

También, Zelenski hizo una petición al mandatario estadounidense este martes, la cual es instar a India y a China a reafirmar su postura en apoyo a Ucrania.

Durante la entrevista, el presidente de Ucrania también fue cuestionado sobre el estado de las fuerzas nacionales después de 43 meses de guerra, a lo que respondió que se encuentran en una "muy difícil posición".

Por último, negó que no exista voluntad para realizar elecciones en su país, como le ha sido criticado, pero reafirmó que ese proceso no se podrá dar hasta que "exista un alto el fuego".

