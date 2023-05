Agencia de viaje estafa a familia regiomontana

Las estafas y los fraudes cada día son más frecuentes en Nuevo León, y en esta ocasión la agencia de viajes Mega Tour Travel Agencia, echó a perder las vacaciones de una familia regiomontana, conformada por la señora Eréndira Núñez y seis personas más.

“Yo pagué siete boletos de la ciudad de Monterrey a la Ciudad de México pero me estafaron, cuando ellos me pasaron un QR y la documentación donde supuestamente ya podía ir a adquirir mis boletos al aeropuerto, la persona que me había proporcionado todo eso, borró los mensajes de mi galería”, contó Eréndira Núñez.

Después de eso, la afectada ya no tuvo más respuesta, su viaje se llevaría a cabo este sábado 6 de mayo con la intención de conocer una nueva ciudad .

“Resulta que ya me había borrado todo y yo ya no tenía cómo adquirir mis boletos, para esto yo me dirigí al aeropuerto y me dijeron que la agencia nadamás había separado los pasajes, más no hizo ningún pago”, reveló.