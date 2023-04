El Horizonte: 10 años de ser contrapeso en Nuevo León

Hace 10 años, el periódico El Horizonte salió por primera vez a navegar en el mar de los medios de comunicación regios con la misión de ser un balance, un contrapeso, una alternativa audaz e inteligente y, sobre todo, un difusor de, como dice su eslogan, “la verdad como es”.

A una década de distancia, sus directivos y colaboradores ven que con mucho esfuerzo el objetivo se cumple, lo que hace que el rotativo sea relevante y “un referente” en la vida de los mexicanos, en especial los del noreste del país, a quienes pretende servir.

Fue el 23 abril de 2013 cuando en Monterrey, Nuevo León, salió la primera edición impresa y a la par su comunicación digital, pues El Horizonte se ha adaptado a las nuevas tecnologías, convirtiéndose en multiplataforma con sus productos digitales.

En este rubro destacan su sitio web elhorizonte.mx, la difusión en todas las redes sociales; su Newsletter, que se distribuye los 365 días del año, además de un sistema único de suscripción e información por WhatsApp.

Este ecosistema de plataformas impresas y digitales ha contribuido al posicionamiento local, regional, nacional e internacional de El Horizonte.

El Horizonte pertenece a Grupo Avalanz, cuyo Consejo es encabezado por Guillermo Salinas Pliego, presidente, y por Alberto Hinojosa Canales, vicepresidente del mismo.

Rubén Jordán es su director general; Luis Padua, su director Editorial; Ricardo Dávila, es director Comercial, y Juan Cantú, su director de Relaciones Institucionales.

El medio está formado por diversas secciones, destacando las de Nuevo León, Finanzas, México, Internacional, Crack (Deportes) y Escena.

En entrevista, Guillermo Salinas Pliego narra que el periódico nació de la necesidad de darle al lector una herramienta de información objetiva y alternativa frente a lo que existía; una visión distinta.

“Nosotros necesitábamos un medio impreso que pudiera decir: ‘oye, eso no es así’, lo están viendo, o lo están leyendo de otra forma, pero quiero que escuches este punto de vista, que veas la verdad como es, no con una agenda particular, y de ahí salió el eslogan y el nombre de El Horizonte.

El presidente de Grupo Avalanz indicó que por el valor que le aporta a la comunidad y el reconocimiento de la misma, está garantizada la permanencia de El Horizonte.

Pero sobre todo, dijo, porque se ha sabido reinventar, y actualizar a la era digital.

Y es que en tiempos de retos como lo fue la pandemia, El Horizonte se reinventó al cambiar su impreso de formato estándar a tabloide.

Hoy inicia también un nuevo impulso y nueva imagen en sus redes sociales.

“Las noticias nunca se van a acabar, la información siempre se va a necesitar, entonces El Horizonte no tiene por qué no estar; nuestra visión de El Horizonte no es hacer un gran imperio económico, es más que nada una herramienta de comunicación para asegurar que no haya abuso de otras personas u otros actores sociales y ponerlos ahí, la verdad como es”, aseguró el presidente de Grupo Avalanz.