Harta y preocupa a vecinos serie de apagones en San Pedro

Los numerosos y constantes apagones en San Pedro ya “encendieron” las alarmas de residentes, comerciantes y activistas del municipio.

Al filo del hartazgo, distintas voces sampetrinas exigieron llegar al fondo y solucionar esta problemática que se ha presentado al menos en siete ocasiones en las últimas semanas.

“Esperemos que esto no siga así porque va en detrimento del trabajo en las casas, comercios y edificios”, expresó el activista y expresidente de Vertebra, Gilberto Marcos.

Fuentes del sector eléctrico aseguran a El Horizonte que las interrumpciones en el servicio se deben a que hay dos subestaciones de CFE en San Pedro que están “desenergizadas”, o sea apagadas, por mantenimiento, y que eso se suma a la burocracia de la paraestatal, además de que las obras municipales del Centrito Valle también han contribuido a los desperfectos.

Ante todo esto, El Horizonte se contactó al área de Comunicación y Prensa de CFE en Nuevo León, pero no se obtuvo respuesta.

Cabe precisar que el gerente actual de distribución de CFE, que es el que ve el suministro a casas y negocios y el responsable de garantizar que las subestaciones estén energizadas, es Rafael López Montejo, Gerente CFE Distribución Golfo Norte.

Las dos estaciones de CFE en mantenimiento son la de Tampiquito y la de Valle Oriente, la primera por trabajos de reparación tras fallas ocurridas hace 10 días, y la segunda por el robo de cableado que provocó un incendio.

Desde finales de abril y hasta ayer, las interrupciones de energía eléctrica han sido frecuentes en San Pedro: en un mes se han registrado al menos siete apagones que dejaron en la penumbra a numerosas colonias: uno el 18 de abril, y otros el 11, 16, 17, 19, 20 de mayo y el último ayer domingo 21 del presente mes.

Sólo el apagón del pasado viernes dejó sin luz a las colonias Del Valle y Valle del Campestre durante al menos cuatro horas en el horario comprendido de 13:00 a 17:00 horas.

La plaza comercial Paseo San Pedro, entre otras, estuvo sin luz por este motivo.

Luego, el sábado, los vecinos del sector Valle San Ángel, zona de Chipinque, vivieron un “juego de luces”, pues un transformador hasta se incendió y causó intermitencia.

Por este motivo, habitantes de ese municipio y quienes trabajan ahí han tenido que suspender actividades debido a que se quedan a oscuras, a veces, durante horas.

También en casas habitación se sufre por no tener climas ni servicios y en tiendas departamentales se han sufrido estragos.

En el Centrito Valle, locatarios también reportan cortes del servicio: la semana pasada fueron tres veces y la antepasada, dos.

Fuentes relacionadas con técnicos que investigan los hechos identifican dos posibles causas: en el caso de los apagones generales obedecería a que las subestaciones de la CFE, Valle Oriente y Tampiquito están sin carga y en el caso del Centrito parece que hay responsabilidad de las obras de remodelación, ya que el contratista ha estado moviendo instalaciones que generan la suspensión del servicio.

Ante esto, líderes vecinales sampetrinos pidieron identificar con claridad al responsable para que se tomen las medidas necesarias y así corregir esta situación.

El pasado 18 de mayo, El Horizonte dio a conocer que los apagones obedecen que las subestaciones Valle Oriente están “desenergizadas”; la primera porque aún está siendo reparada por el incendio del pasado 18 de abril y la segunda porque está en mantenimiento.

Se informó que mientras esos trabajos concluyen, la CFE está surtiendo a San Pedro de otras subestaciones.

Y es que del 18 de abril a la fecha, se contabilizan por lo menos cuatro grandes apagones, pero todos los días hay suspensiones intermitentes.

Valle Oriente es uno de los sectores más golpeados por la problemática, pero también colonias como Valle San Ángel, Fuentes del Valle, Valle del Campestre, por mencionar algunas.

El activista sampetrino, Gilberto Marcos, expresidente del organismo Vertebra, dijo que al fallar la luz, se detienen todas las actividades y más las que tienen que ver con las oficinas porque no hay servicio de Internet.

“Claro que preocupa y esperemos que esto no siga así porque va en detrimento del trabajo en las casas, en los edificios, en la parte digital porque se te va el Internet, ya alguien me estaba recomendando que había que comprar internet satelital, pero eso va cargando de equipos y de costos y no es viable”, señaló.