Las salidas al extranjero son para atraer inversión: Samuel

Después que el Congreso Local aprobara, en primera vuelta, la reforma que obliga al Gobernador a pedir permiso a la Legislatura para ausentarse más de 3 días en sus viajes al extranjero, Samuel García indicó que estas salidas tienen el propósito de atraer inversión extranjera.



En un video, el mandatario resaltó que “ya quisiera ir a Qatar”, y que los diputados están confundiendo sus compromisos con viajes.

“Hoy hay un debate de que si el Ejecutivo debe o no salir fuera del país y hasta lo confunden con viaje, pues ya quisiera yo ir a Qatar verdad, pero no, todas estas salidas, tienen propósitos específicos de traer inversión extranjera, somos primer lugar y no se nos olvide que uno de cada cinco dólares que llega a México llega a Nuevo León porque vamos al extranjero por esa lana.