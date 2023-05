Nuevo León inspira a otros estados a bombardear nubes

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, dio a conocer que un ciudadano en Veracruz presentó un amparo contra el gobierno de dicho estado para exigir el bombardeo de nubes, bajo el argumento de que ha funcionado en Nuevo León.



Al dar a conocer la noticia, el mandatario estatal reconoció este hecho y cuestionó a todos aquellos que no han confiado en el bombardeo de nubes que está implementando el estado y para el cual incluso adquirió un avión.

“La mejor noticia es que el juez admitió el amparo, no me queda más que decir “¿No que no, papá?”, indicó el gobernador de Nuevo León.