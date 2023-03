San Pedro sigue sin acelerar obras de Centrito

Sufren 'las de Caín' vecinos y comerciantes sampetrinos… y municipio sigue sin acelerar obras de Centrito y Casco: recorrido evidencia que no trabajan de noche.

Mientras los comerciantes del Centrito Valle viven un “calvario”, porque no sacan ni para pagar la renta ante la falta de clientela por las obras de mejoramiento, el gobierno de San Pedro sigue sin atender el clamor de acelerarlas lo más posible, y una prueba de ello es que de noche no están trabajando, como se les ha solicitado.

El Horizonte hizo un recorrido y encontró que las obras dejan de laborar al caer la tarde.

Incluso en las calles Río Mississippi y Río Grijalva, se detectó que a las 21:00 horas ya no había nadie laborando, dato importante, porque el alcalde Miguel Treviño se comprometió a que los trabajos concluirían cuando muy temprano a las 22:00 horas.

Lo anterior ocurre, frente a dramas como el que padece la comerciante, Martha Garza, dueña de la tradicional Cerrajería Valle, que tiene 52 años de existencia, y quien se las está “viendo negras” por la situación.

En ese negocio también se reparan aparatos electrodomésticos.

Garza paga $20,000 pesos de renta y desde que inició la obra sólo saca $15,000 pesos de ganancia, lo cual no le alcanza para ese pago, mucho menos para los sueldos de tres trabajadores y el costo de los servicios como la luz que en esta ocasión le salieron $2,300 pesos.

La sampetrina se niega a que su negocio muera, como ya ocurrió con decenas más, por eso ahora anda pidiendo prestado.

“Mi hijo me prestó la vez pasada para ajustarle a los muchachos su dinero, todos los días hemos batallado con muchos pagos, con la renta, porque no tengo para la renta, yo estoy pagando en abonos a la señora, porque no hay flujo de clientes, no hay flujo de dinero.

“Estoy agarrada como con 20 uñas ahí para no caerme, porque ya se han ido varias personas de ahí y no quiero yo quedarme así, como que ‘voy a cerrar y me voy a ir’, pues no, la idea es mantenerme”, dijo Garza.

El Horizonte recorrió las calles del Centrito Valle la noche del jueves y viernes y constató que antes de las 22:00 horas ya no hay trabajadores en el lugar. En calles como Río Mississippi y Río Grijalva sólo se observó desolación, nula presencia de trabajadores y mucho enojo de comerciantes.

A las 21:49 de la noche lo único que había era maquinaria parada, zanjas abiertas, conos preventivos y banquetas intransitables.

“Nosotros, en lo particular, tenemos una academia; el tiempo que he estado viniendo en los últimos dos meses no le veo mucho avance, no se ve movimiento, ya, tengo dos meses viniendo y veo lo mismo, cada vez está peor, que pongan un turno en la noche”, dijo la sampetrina Bertha Martínez.

El pasado 14 de marzo, El Horizonte publicó el clamor de vecinos y comerciantes del Centrito que exigían al alcalde Miguel Treviño que implementara un turno de noche, pero sigue sin concretarse.

Cabe precisar que el 10 de marzo, en una reunión con vecinos inconformes, Treviño dijo que sí habría turno de noche, pero dijo que cuando los trabajos “ya estén avanzados y no existan riesgos”.

Ese día aseguró que los trabajos se extendería de 8:00 a las 22:00 horas, de lunes a viernes; sábados de 8:00 a 17:00 horas; y domingos de 8:00 a las 13:00 horas.

Sin embargo, ahora resulta que ni siquiera esos se están cumpliendo.

'Bello durmiente'

Una prueba de la poca urgencia que tiene el municipio en las obras es la imagen de un trabajador dormido que se captó el 8 de marzo, pero en los trabajos del Casco de San Pedro, donde se efectúa una obra igual.

No sabemos nada de los apoyos

La comerciante Martha Garza dijo que hasta el momento no saben nada de los apoyos económicos prometidos por Miguel Treviño.

Y es que la bolsa es de $18 millones de pesos en apoyos para los establecimientos afectados, los cuales serían distribuidos entre 450 negocios del Centrito Valle y 130 del Casco San Pedro, donde también se están haciendo reparaciones.

“No tenemos ni para los recibos del mismo negocio y aparte tenemos gente que tenemos que seguirle pagando.