Se integra Jessica Martínez a bancada del PRI en el Congreso

La diputada Jessica Martínez renunció al partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para integrarse a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y es con su llegada a la bancada priísta, el grupo tricolor logra tener 14 diputados en el Congreso local.

El anunció se dio a conocer en rueda de prensa con los integrantes de la bancada y el presidente estatal del partido, José Luis Garza Ochoa.

Ante el anuncio, el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, le dio la bienvenida a la diputada y agregó que trabajaran juntos para buscar las mejores causas.

Por su parte, Martínez señaló que siempre recibió el apoyo por parte del PRI en iniciativas de temas difíciles para el estado.

'Anuncio que me uno a la bancada del Partido Revolucionario Institucional, el día de ayer renuncie al partido de Morena, me da mucho gusto tener compañeras y compañeros que siempre me han respaldado en temas muy complicados en este estado, peor que han apoyado mi agenda', declaró.