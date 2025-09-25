Cerrar X
80% de insumos para medicamentos vienen de India: Federación

Añadió que, aunque se importan también de China, su gobierno planea priorizar a empresas con plantas en territorio nacional

  • 25
  • Septiembre
    2025

México depende en gran medida de la importación de insumos médicos desde India, reconoció este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el 80% de las bases para la producción de medicamentos provienen de ese país asiático.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que esta situación obedece a la limitada capacidad de producción nacional y a que muchos de los fármacos más comunes simplemente no se fabrican en el país.

El papel de India y China en el mercado global

Sheinbaum precisó que India y China son los principales productores de medicamentos e insumos médicos en el mundo, por lo que las farmacéuticas mexicanas deben recurrir a estos mercados internacionales para poder abastecer al sistema de salud.

Las empresas que buscan importar deben cumplir con regulaciones estrictas y contar con la autorización de la COFEPRIS, con el fin de garantizar la seguridad y calidad de los productos que se distribuyen en hospitales y farmacias del país.

Plan México: hacia mayor producción local

La presidenta adelantó que en las licitaciones de 2026 se dará prioridad a las compañías con plantas en territorio nacional, aunque no fabriquen el medicamento solicitado, como una medida para fortalecer el Plan México y reducir la dependencia del extranjero.

“Queremos incentivar que haya más inversión en plantas productoras en nuestro país. Eso no significa que se deje de importar, porque hay medicamentos que no se producen en México, pero sí queremos reducir la vulnerabilidad”, subrayó.


