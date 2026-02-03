Cae presunto partícipe de agresión a diputados de MC en Sinaloa

Uno de los presuntos partícipes del ataque perpetrado en contra de dos diputados de Movimiento Ciudadano el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa, fue detenido por autoridades federales.

De acuerdo con la publicación realizada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, este hombre fungía como responsable del monitoreo de radios de comunicación, instalación de cámaras clandestinas y adquisición de drones para la célula criminal a la que presuntamente pertenece.

En una acción encabezada por @Defensamx1, @SSPCMexico y la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, fue detenido uno de los responsables del cobarde ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, ocurrido el 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

El detenido era responsable… pic.twitter.com/rBLOnNNe5i — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 3, 2026

El presunto agresor fue identificado como Jesús Emir "N", quien fue detenido durante un operativo, luego de obtener datos la ubicación de una camioneta color blanco aparentemente utilizada por los criminales para darse a la fuga tras el ataque.

Aseguran más de 50 dosis de presunta droga en detención

A este presunto delincuente le fueron aseguradas:

55 dosis de presunto cristal

Un arma de fuego larga

Dos cargadores

Un vehículo

Dos equipos telefónicos

Jesús Emir "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, para determinar su situación jurídica. Esta captura forma parte del despliegue operativo instalado en la entidad tras los hechos ocurridos en contra de los militantes de Movimiento Ciudadano.

Diputado atacado en Sinaloa se encuentra en estado 'grave'

Después de que dos diputados de Movimiento Ciudadano fueran atacados a balazos en Culiacán, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que Sergio Torres se encuentra en estado “grave” y permanece en quirófano.

Además, el gobernador también informó que Elizabeth Montoya se encuentra "bien" y "fuera de peligro", aunque precisó que “necesita que le hagan una serie de operaciones”.

Rocha Moya también confirmó que el chofer que iba manejando durante el ataque “no tiene mayor problema” de salud.

Aquí te presentamos la nota completa: Diputado atacado en Sinaloa se encuentra en estado 'grave'

Destaca detención de 15 presuntos delincuentes en distintos operativos

El secretario de Seguridad también destacó las acciones realizadas por las autoridades estatales y federales, que dieron con la detención de al menos 15 presuntos delincuentes en puntos distintos de Sinaloa.

A través de redes sociales, García Harfuch mencionó que fueron tres los operativos efectuados por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México y de las Secretarías de Seguridad Federal y Estatal las que dieron con la captura de estas personas.

En otras acciones el día de ayer en Navolato, Sinaloa @SEMAR_mx detuvo una célula generadora de violencia en la zona deteniendo a 6 personas asegurándoles 9 armas largas, equipo táctico, y 3 vehículos con reporte de robo.

En Culiacán personal de @SSPCMexico detuvo a 3 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 3, 2026

Comentarios