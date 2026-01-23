Recibe Harfuch al director del FBI en reunión estratégica

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que recibió en México al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, con quien sostuvo encuentros para fortalecer la cooperación y el intercambio de información en materia de seguridad.

A través de redes sociales, el funcionario detalló que se llevaron a cabo dos reuniones: una con su equipo en la SSPC y otra con la Oficina del fiscal general de la República.

Derivado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de los Estados Unidos, el 22 de Enero, ayer recibimos la visita del Director del FBI @FBIDirectorKash , Kash Patel. Se llevaron a cabo dos reuniones: una con el equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… pic.twitter.com/9cyPR8wE9H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 23, 2026

Reconocen avances en detenciones conjuntas

En los encuentros también participó el embajador estadounidense Ronald Johnson. Harfuch indicó que se reconoció “el aumento de las operaciones coordinadas” para capturar a “generadores de violencia” y a “objetivos prioritarios” con impacto en ambos lados de la frontera.

El acercamiento ocurrió días después de que autoridades mexicanas detuvieran al exolímpico canadiense Ryan James Wedding, considerado uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos y presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa.

Traslado de fugitivos a Estados Unidos

El titular de la SSPC añadió que Patel regresó a su país “llevando consigo a dos objetivos prioritarios”: una persona no estadounidense capturada en México que figuraba entre los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos.

Subrayó que ambas partes acordaron mantener y profundizar la colaboración.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, afirmó.

Comentarios