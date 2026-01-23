Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
harfuch_fbi_director_c4fe8f1f5a
Nacional

Recibe Harfuch al director del FBI en reunión estratégica

Omar García Harfuch informó que sostuvo reuniones con el director del FBI, Kash Patel, para reforzar la coordinación bilateral

  • 23
  • Enero
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que recibió en México al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, con quien sostuvo encuentros para fortalecer la cooperación y el intercambio de información en materia de seguridad.

A través de redes sociales, el funcionario detalló que se llevaron a cabo dos reuniones: una con su equipo en la SSPC y otra con la Oficina del fiscal general de la República.

Reconocen avances en detenciones conjuntas

En los encuentros también participó el embajador estadounidense Ronald Johnson. Harfuch indicó que se reconoció “el aumento de las operaciones coordinadas” para capturar a “generadores de violencia” y a “objetivos prioritarios” con impacto en ambos lados de la frontera.

El acercamiento ocurrió días después de que autoridades mexicanas detuvieran al exolímpico canadiense Ryan James Wedding, considerado uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos y presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa.

Traslado de fugitivos a Estados Unidos

El titular de la SSPC añadió que Patel regresó a su país “llevando consigo a dos objetivos prioritarios”: una persona no estadounidense capturada en México que figuraba entre los 10 más buscados por el FBI y un ciudadano canadiense que se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos.

Subrayó que ambas partes acordaron mantener y profundizar la colaboración.

“Seguiremos trabajando de manera coordinada en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”, afirmó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26023101415654_c8ada94657
Trump plantea soberanía de EUA en futuras bases en Groenlandia
finanzas_toyota_5d01a73957
Toyota retira 162 mil vehículos en EUA por fallas de seguridad
Whats_App_Image_2026_01_23_at_3_12_04_PM_1_ff3de953d9
Operativo militar por presunto explosivo crea tensión en Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_45_49_PM_a9fd33ce31
Anuncian proyecto hídrico para garantizar agua en Ciudad Victoria
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_12_26_PM_2_67ab87a132
Senderista termina atrapado durante escalada en La Huasteca
Spider_Man_7196b5c671
Afirma Sam Raimi que 'Spider-Man 4 nunca se realizará'
publicidad

Más Vistas

clausuran_humedal_71c05f0a30
Clausuran camino ecocida de humedales de Zuazua
IMG_1623_79c30af01d
Identifican a hombre fallecido tras volcadura en Santiago
carretera_1c977e277d
Rescatará Federación carreteras de Tamaulipas
publicidad
×