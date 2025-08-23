Al menos dos muertos tras tormenta en Querétaro

La ciudad de Querétaro registró intensas lluvias la noche del viernes y la madrugada de este sábado, lo que provocó el desbordamiento del canal de Peñuelas y dejó como saldo dos personas fallecidas.

Protección Civil informó que los cuerpos fueron hallados en la zona de Peñuelas, aparentemente arrastrados por la corriente pluvial. Al arribar los cuerpos de emergencia se confirmó que ya no presentaban signos vitales.

Además, otras zonas del municipio como Menchaca y Juriquilla, al norte de la capital, también reportaron afectaciones por las precipitaciones.

La Coordinación General de Protección Civil del estado señaló en un comunicado que personal de la dependencia trabaja en conjunto con autoridades estatales, municipales, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y cuerpos de emergencia para salvaguardar la seguridad de la población y atender los reportes ciudadanos.

Pronóstico del tiempo

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, combinado con el ingreso de aire húmedo proveniente del Pacífico y el Golfo de México, ocasionará lluvias muy fuertes en Querétaro, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Estado de México, Guanajuato y Aguascalientes.

Asimismo, se esperan lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Ciudad de México e Hidalgo; lluvias muy fuertes en Nayarit; fuertes en Sinaloa; intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua; y precipitaciones aisladas en Baja California.

Comentarios