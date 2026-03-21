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Nuevo León

Calor impulsa visitas al Parque España en primavera en Nuevo León

Familias aprovechan 31 grados para refrescarse en albercas y convivir en uno de los espacios recreativos más accesibles de la ciudad

  • 21
  • Marzo
    2026

Con una temperatura de 31 grados en la zona metropolitana, decenas de familias acudieron al Parque España para disfrutar del parque acuático y dar la bienvenida a la primavera.

En el lugar, las albercas lucieron con gran afluencia de niños y jóvenes que aprovecharon el calor para refrescarse, mientras que los adultos optaron por resguardarse en zonas con sombra.

Para muchos visitantes, este espacio representa una opción accesible para convivir en familia durante el inicio de la temporada, además de una alternativa para mitigar las altas temperaturas que ya comienzan a registrarse en el área metropolitana.

“Venimos a pasar el rato con la familia y refrescarnos un poco, ya ves que está el solazo”, comentó José.

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“Es la primera vez que vengo aquí y me encantó, está bien padre para venirte a refrescar”, expresó Mari.

La llegada de la primavera también marca un incremento en las temperaturas en la ciudad, por lo que este tipo de espacios recreativos se mantendrán como una de las principales opciones para los ciudadanos en los próximos días.

Ante ello, el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, invitó a la población a acudir a este tipo de lugares durante el periodo vacacional.

“Extendemos la invitación a la ciudadanía a que asistan al Parque España y vengan a disfrutar en Semana Santa y en Pascua, la entrada es gratuita”, señaló.

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