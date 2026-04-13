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Tamaulipas

Anuncian aumento histórico en el Poder Judicial de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció un incremento salarial histórico para las y los trabajadores del Poder Judicial de Tamaulipas

  • 13
  • Abril
    2026

El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció un incremento salarial histórico para las y los trabajadores del Poder Judicial de Tamaulipas, como parte de una estrategia para fortalecer la impartición de justicia en la entidad.

El anuncio se realizó durante una ceremonia cívica en las instalaciones del organismo, donde el mandatario estatal explicó que la medida impactará al 85% del personal operativo, con aumentos que van desde el 22% hasta más del 100% en los puestos con mayores rezagos salariales.

Buscan reducir desigualdad salarial

Durante su intervención, Villarreal Anaya subrayó que esta decisión responde a una política con enfoque humanista, orientada a disminuir las brechas salariales y consolidar un sistema judicial más equitativo y cercano a la ciudadanía.

Por su parte, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, destacó que uno de los compromisos centrales de su gestión fue garantizar que ningún trabajador percibiera menos del salario mínimo, objetivo que ya se ha cumplido.

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Reconoció además el respaldo del Ejecutivo estatal, al señalar que gracias a este incremento se ha logrado beneficiar a mil 645 servidores públicos, en lo que calificó como un acto de justicia laboral.

Avances en la nueva gestión

Contreras López también resaltó otros logros alcanzados en los primeros meses de su administración, como la mejora de instalaciones, la adquisición de equipo tecnológico y el aumento en la productividad en la resolución de casos.

Durante el evento, se presentó un video en el que trabajadores del Poder Judicial compartieron testimonios sobre el impacto positivo del ajuste salarial, además de expresar su reconocimiento a las autoridades estatales.
Participación estatal y virtual

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La ceremonia contó con la asistencia de magistradas, magistrados, jueces y personal administrativo, así como la participación virtual de servidores públicos de distintas regiones del estado, incluyendo Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Altamira.

El incremento salarial marca un precedente en la vida institucional del Poder Judicial de Tamaulipas, al apostar por mejores condiciones laborales como base para un servicio de justicia más eficiente.

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