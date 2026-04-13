Anuncia presidencia recortes para sostener subsidio a gasolinas

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno aplicará recortes en distintos rubros del gasto público para mantener el subsidio a las gasolinas y el diésel, en un contexto de presiones internacionales sobre los precios de los energéticos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el apoyo a los combustibles representa un esfuerzo fiscal cercano a los $5 mil millones de pesos semanales.

“Lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad… somos más que franciscanos acá, porque se tienen que reducir los gastos”, afirmó.

Sheinbaum detalló que el gobierno federal revisa de manera permanente sus finanzas para garantizar el equilibrio presupuestal sin afectar áreas prioritarias.

“Cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre de 2026”, señaló.

Subrayó que, pese a los ajustes, no se contemplan recortes en programas sociales ni en sectores clave como salud, educación, vivienda e inversión pública.

“Tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo de educación, el apoyo a salud y la inversión”, enfatizó.

Presión por precios internacionales

La mandataria atribuyó el encarecimiento de los combustibles a factores externos, particularmente a la situación geopolítica que ha elevado el precio del petróleo.

“Si no estuviéramos interviniendo, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro y el diésel en más de 32 o 33 pesos”, explicó.

Actualmente, el gobierno busca mantener la gasolina magna por debajo de los $24 pesos por litro y el diésel alrededor de los $28 pesos.

Reunión con gasolineros y productores

Ante el incremento en precios, la jefa del Ejecutivo adelantó que sostendrá reuniones con empresarios del sector energético y productores para evitar abusos.

“Nadie se debe aprovechar de la situación actual del precio de los combustibles. ¡Nadie! Debemos apoyar a las familias”, advirtió.

En estos encuentros participarán dependencias como la Secretaría de Energía, Pemex, Hacienda y la Procuraduría Federal del Consumidor.

Te puede interesar: Colocará Profeco lonas en gasolineras con precios altos

Impacto en canasta básica

Por otra parte, reconoció que el alza en combustibles también ha impactado en productos de consumo básico.

Señaló, por ejemplo, incrementos en alimentos como el jitomate y la carne de res, lo que refuerza la necesidad de controlar los precios.

“Tenemos que sentarnos con todos… para hacer un esfuerzo por el país y por las familias mexicanas”, dijo.

Para más información: Canasta básica urbana roza 5 mil pesos en marzo: Inegi

En paralelo, el titular de la Profeco anunció operativos para identificar gasolineras con precios elevados, donde se colocarán lonas informativas para advertir a los consumidores.

Lee la nota completa: Colocará Profeco lonas en gasolineras con precios altos

Además, Sheinbaum informó que está por concretarse un acuerdo con instituciones financieras para eliminar comisiones en pagos con tarjeta en estaciones de servicio.

“Se está llegando a un acuerdo para que no se cobre la comisión por uso de la maquinita”, indicó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal reiteró que el objetivo central de su administración es proteger el poder adquisitivo de la población, especialmente en un contexto internacional adverso.

La estrategia, dijo, combina disciplina fiscal, subsidios focalizados y diálogo con sectores productivos para evitar que la inflación golpee a las familias mexicanas.

Con ello, el gobierno apuesta por mantener la estabilidad económica sin renunciar a los programas sociales que considera fundamentales.

Comentarios