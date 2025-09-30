Alista Presidencia plan nacional de salud mental para jóvenes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que en los próximos días su gobierno dará a conocer una iniciativa integral de apoyo a las y los jóvenes, con ejes en la salud mental, la prevención de la violencia y la creación de espacios seguros.

El anuncio fue realizado durante su conferencia matutina, donde explicó que el programa tendrá alcance nacional y buscará ofrecer atención psicológica, acompañamiento institucional y entornos de confianza para que las juventudes puedan expresarse y encontrar apoyo.

Salud mental como prioridad

“Queremos que las y los jóvenes puedan acercarse a lugares seguros en donde puedan denunciar, generar confianza personal y colectiva, y atender asuntos que muchas veces se relacionan con etapas de la vida, tendencias a la depresión o fenómenos que se potencian en redes sociales”, expresó Sheinbaum.

La mandataria explicó que esta nueva iniciativa forma parte de las Jornadas por la Paz y contra las Adicciones, pero incorporará de manera explícita un componente de salud mental juvenil.

Vínculo con la seguridad en planteles

Cabe señalar que el anuncio coincide con la suspensión de actividades en facultades de la UNAM, luego de que la institución recibiera amenazas anónimas a través de redes sociales y correos electrónicos.

Entre las dependencias que decidieron trasladar sus clases a modalidad virtual se encuentran Química, Arquitectura, Odontología, Ingeniería, Economía, Derecho, Psicología y Ciencias Políticas y Sociales, además de la FES Zaragoza.

La UNAM informó que activó protocolos de atención y seguridad, con rondines de vigilancia en planteles y áreas administrativas.

Coordinación con la UNAM

Aunque la titular del Poder Ejecutivo federal aclaró que no ha tenido contacto directo con el rector Leonardo Lomelí, señaló que la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Seguridad mantienen comunicación con las autoridades universitarias para acompañar investigaciones y ofrecer apoyo institucional.

“La UNAM es una institución autónoma, pero hemos estado atentos a los planteles que han cerrado por protección o que enfrentan movilizaciones estudiantiles con distintas solicitudes”, puntualizó.

Con este programa, el gobierno federal busca que las juventudes sientan el respaldo del Estado en temas sensibles como la salud mental, la violencia y la prevención de conductas de riesgo, al tiempo que se refuerza la seguridad en los espacios educativos.

