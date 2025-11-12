Detectan aumento de violencia intrafamiliar en Altamira

Autoridades locales y estatales han identificado un incremento en los casos de violencia intrafamiliar en Altamira, particularmente en sectores de alta densidad poblacional y fraccionamientos de interés social, donde las condiciones económicas y el hacinamiento agravan los conflictos dentro de los hogares.

La procuradora para la defensa del menor y la mujer, Francisca Arteaga, informó que a partir de reuniones interinstitucionales se han definido puntos de atención prioritaria, luego de detectar que la mayor parte de las denuncias provienen de colonias como Los Canarios, Las Haciendas, Los Mangos e Infonavit, así como de los conjuntos multifamiliares del área urbana.

“Estamos trabajando en identificar no solo las colonias, sino incluso las calles de donde se deriva el mayor número de solicitudes por violencia familiar o de pareja. La idea es no esperar a que las víctimas lleguen a nosotros, sino acudir directamente a esos espacios”.

La funcionaria precisó que, aunque el número de denuncias formales no refleja un repunte abrupto, sí existe un aumento sostenido en la demanda de atención psicológica y de intervención por parte del equipo multidisciplinario del municipio y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Entre los factores que inciden en esta problemática, destacó la falta de empleo, la presión económica y la ausencia de mecanismos alternos para resolver conflictos, lo que provoca que muchos hogares recurran a la violencia como salida.

“A veces solo conocen esa manera de solucionar los problemas; por eso, las acciones que vienen van dirigidas a atender las causas de fondo, no solo las consecuencias; habrá acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y vinculación con programas de empleo”.

En los próximos días se pondrá en marcha un plan de intervención comunitaria que contempla la participación de diversas dependencias, entre ellas el Servicio Estatal de Empleo y las áreas de salud mental, con el objetivo de ofrecer atención integral tanto a las víctimas como a quienes generan la violencia.

Arteaga subrayó que los esfuerzos estarán enfocados en prevenir nuevos casos mediante trabajo directo con las familias afectadas, visitas domiciliarias y difusión de herramientas de apoyo institucional.

“No se trata solo de sancionar, sino de romper el ciclo de violencia que se repite en muchos hogares de Altamira”, concluyó.

