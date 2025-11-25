Fortalece Guadalupe combate a la violencia familiar

Con el firme propósito de proteger a los sectores más vulnerables de la población, el Gobierno municipal de Guadalupe lanzó un enérgico llamado a la comunidad para denunciar cualquier acto de violencia familiar, asegurando una política de cero tolerancia ante estos delitos.

El alcalde Héctor García enfatizó que la administración no permitirá agresiones contra ninguna persona y exhortó a la ciudadanía a no quedarse callada.

Para ello, se han habilitado canales directos de comunicación donde se brindará orientación y apoyo inmediato a las víctimas, el primero es el número de emergencias 911 y la línea de atención directa 81-47-12-56-98

Durante su mensaje, el edil subrayó que el progreso del municipio está intrínsecamente ligado al bienestar de sus habitantes dentro del hogar.

"No podemos aspirar a ser una gran ciudad, mientras niños, adultos mayores y mujeres padezcan maltrato en sus hogares; es un problema que nos duele e indigna a todos", externó el alcalde de Guadalupe.

García insistió en que una llamada a tiempo para alertar sobre una situación de riesgo puede salvar vidas, por lo que pidió a las familias guadalupenses no permitir ni normalizar ningún tipo de violencia.

Finalmente, el mandatario puntualizó que Guadalupe se caracteriza por tener familias fuertes y trabajadoras, y reiteró el compromiso de la dependencia de brindar respaldo en todo momento a quienes lo necesiten.

