Cerrar X
Hector_Garcia_42e6200724
Nuevo León

Fortalece Guadalupe combate a la violencia familiar

El alcalde Héctor García enfatizó que la administración no permitirá agresiones contra ninguna persona y exhortó a la ciudadanía a no quedarse callada

  • 25
  • Noviembre
    2025

Con el firme propósito de proteger a los sectores más vulnerables de la población, el Gobierno municipal de Guadalupe lanzó un enérgico llamado a la comunidad para denunciar cualquier acto de violencia familiar, asegurando una política de cero tolerancia ante estos delitos.

El alcalde Héctor García enfatizó que la administración no permitirá agresiones contra ninguna persona y exhortó a la ciudadanía a no quedarse callada.

Para ello, se han habilitado canales directos de comunicación donde se brindará orientación y apoyo inmediato a las víctimas, el primero es el número de emergencias 911 y la línea de atención directa 81-47-12-56-98

Durante su mensaje, el edil subrayó que el progreso del municipio está intrínsecamente ligado al bienestar de sus habitantes dentro del hogar.

"No podemos aspirar a ser una gran ciudad, mientras niños, adultos mayores y mujeres padezcan maltrato en sus hogares; es un problema que nos duele e indigna a todos", externó el alcalde de Guadalupe.

García insistió en que una llamada a tiempo para alertar sobre una situación de riesgo puede salvar vidas, por lo que pidió a las familias guadalupenses no permitir ni normalizar ningún tipo de violencia.

Finalmente, el mandatario puntualizó que Guadalupe se caracteriza por tener familias fuertes y trabajadoras, y reiteró el compromiso de la dependencia de brindar respaldo en todo momento a quienes lo necesiten.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Poder_Judicial_de_la_Federacion_3e1200712b
Suspenden a juez federal en Colima por desvío de legalidad
EH_CONTEXTO_1_d40a6b14c6
Anuncian cero tolerancia a actos de vandalismo durante Halloween
be8b0791_6bca_4799_9c80_cdc20c42a592_c7f20cd32a
Padres exigen garantizar convivencia con sus hijos en Saltillo
publicidad

Últimas Noticias

G6s8l_R9_Xo_A_Ao_H_Zq_b804a5c4f3
México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú
nl_primeros_lugares_flores_00cd00a81a
Logra Nuevo León primeros lugares en seguridad, salud y economía
kyt7_98f5f95583
Protesta obliga al gobierno a acelerar venta de AHMSA: obreros
publicidad

Más Vistas

angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
aebb9670_ac9c_478d_9205_6a9242023fdc_1_791eac00d4
Redefinen límites municipales para nuevo Estadio de Tigres
publicidad
×