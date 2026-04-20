Alista Presidencia reunión con gasolineros por alza en diésel

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que sostendrá una reunión con gasolineros este martes por la tarde, con el objetivo de revisar el incremento en los precios del diésel que, aseguró, no tiene justificación pese a los apoyos fiscales vigentes.

Durante su conferencia, la mandataria fue enfática al señalar que el costo elevado del combustible responde a prácticas indebidas en algunas estaciones de servicio.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras, no tiene razón de ser”, afirmó.

Subsidios no se reflejan en precios

Sheinbaum recordó que el gobierno federal mantiene un esquema de estímulos fiscales a través del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), con el fin de contener el precio del diésel.

“Se está dando un apoyo de disminución del IEPS… se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y sin embargo muchos gasolineros están poniendo el precio del diésel muy alto”, explicó.

En ese sentido, advirtió que se realizará una revisión integral para detectar posibles irregularidades en la cadena de comercialización.

“Vamos a hacer toda la revisión de por qué es esta razón, con el SAT y con todas las instituciones que tiene el gobierno de México”, puntualizó.

Llamado a consumidores y advertencia al sector

La jefa del Ejecutivo también hizo un llamado a la ciudadanía para que identifique y acuda a estaciones con precios dentro de los márgenes establecidos.

“Decirle a los consumidores que carguen diésel en donde hay precios accesibles, que están dentro del margen”, indicó.

Asimismo, subrayó que los precios actuales impactan directamente en la economía nacional, especialmente en el transporte de mercancías.

“No pueden estarse pasando en este precio, que representa un impacto a todo el transporte de mercancías en el país”, sostuvo.

Sheinbaum destacó que el precio del petróleo mexicano ha disminuido en las últimas semanas, lo que debería reflejarse en una reducción en el costo del diésel.

“Estaba en 100 dólares el precio del petróleo mexicano, hoy está en 88”, señaló.

Además, adelantó que se analiza, junto con la Secretaría de Hacienda, la posibilidad de aplicar medidas adicionales para reducir aún más el precio al consumidor.

“Estamos revisando… para poder incluso disminuir más de 28 pesos, o sea, todavía que cueste menos el diésel”, agregó.

Profeco y vigilancia en estaciones

Como parte de las acciones actuales, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) mantiene operativos de verificación, incluyendo la colocación de lonas en estaciones donde se detectan precios elevados.

No obstante, la presidenta dejó claro que la reunión con el sector gasolinero será clave para establecer medidas que eviten abusos y garanticen precios justos.

“El día de mañana yo me reúno con los gasolineros… no tienen por qué estar poniendo el diésel en este nivel”, concluyó.

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