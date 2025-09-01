Cerrar X
Nacional

‘Alito’ Moreno da postura del PRI tras entrega de primer informe

El senador, en medio de interrupciones acusó a Morena de ser un 'cártel' y criticó la administración de Sheinbaum, prometiendo luchar contra la 'narcodictadura'

  • 01
  • Septiembre
    2025

En medio de caos y gritos, entre los cuales destacaba el de "desafuero, desafuero", el dirigente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, dio la postura de la bancada ante la Cámara de Diputados después de que se hiciera la entrega del primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Durante 18 minutos, marcados por siete interrupciones, "Alito" Moreno calificó al partido de Morena y a la Administración de Claudia Sheinbaum de "narcodictadura y comunista" en reiteradas ocasiones.

Moreno, durante su mensaje, saludó al Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y aseguró que nunca en la historia de México se había visto una "estrategia sistemática de persecución política contra los opositores".

Después de dicho comentario, expresó: “Morena no es un partido, ustedes no son un movimiento; ustedes son un cartel que pactó con los criminales, ustedes son un gobierno que está destruyendo el Estado mexicano”.

También comparó a la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador con los gobiernos de Venezuela.

A esto los diputados presentes respondieron en coro la frase “Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador”.

Después de esta interrupción, el priista señaló que no seguirán permitiendo la instauración de una "narcodictadura terrorista, comunista" en el país.

“No vamos a permitir y se lo decimos a la comunidad internacional, no vamos a permitir que se instaure una narcodictadura terrorista, comunista aquí en nuestro país, así nos cueste la vida”, dijo el senador.


