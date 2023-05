AMLO niega expropiación de vías de Grupo México

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que se haya expropiado de las instalaciones ferroviarias de la empresa Grupo México para su proyecto del Tren del Istmo.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario federal detalló que esta acción se trató de la recuperación de una concesión de la nación y dejó en claro que no existe ningún pleito con Germán Larrea, dueño de Grupo México.

Además, López Obrador señaló que esta situación no tiene nada que ver con las negociaciones que lleva a cabo Grupo México para comprar Banamex y mucho menos se trata de un pleito personal con el empresario, Germán Larrea.

'También aclarar todo, esto no tiene nada que ver con la operación que están haciendo para comprar Banamex, no.

no hay ningún problema en el caso del banco, no es un asunto personal, no es un pleito con Germán Larrea, no, ojalá y comprendan no sólo los de esta empresa, sino otros empresarios y quienes no están de acuerdo con nosotros, ojalá y en un momento de sensatez, piensen que un gobernante tiene que representar a todos y que tienen que cuidar al interés público', aseguró.