mayo_zambada_audiencia_b240c6fcbe
Nacional

Aplazan audiencia de 'El Mayo' Zambada en EUA hasta 2026

La sentencia de Ismael 'El Mayo' Zambada fue pospuesta para abril de 2026 tras una petición de su defensa, que argumenta falta de condiciones

La audiencia en la que sería sentenciado Ismael “Mayo” Zambada quedó oficialmente reprogramada para el 13 de abril de 2026 a las 10:00 horas, luego de que su abogado, Frank Pérez, solicitara aplazar el proceso ante la corte estadounidense.

Según el propio defensor, la violencia que persiste en México ha dificultado la recopilación de información necesaria para integrar un memorándum de sentencia completo, documento clave que debe presentarse ante el tribunal. 

“La audiencia de sentencia se reprograma para el 13/04/2026 a las 10:00 a.m. en la Sala Ceremonial 2D Norte ante el juez Brian M. Cogan. De acuerdo con las reglas individuales del juez, el abogado defensor deberá presentar un ‘memorando de sentencia’ y cualquier objeción al Informe Pre-Sentencia (PSR) antes del 30 de marzo de 2026″, expone la notificación.

mayo-zambada-13-abril.jpg

Además, el gobierno norteamericano, a través de fiscalías e instituciones de seguridad en Nueva York, deberá presentar una respuesta a más tardar el 6 de abril de 2026.

Enfrenta cadena perpetua obligatoria

Zambada, de 76 años, se declaró culpable a inicios de este año y encara una cadena perpetua obligatoria por cargos relacionados con tráfico de drogas.

Las autoridades estadounidenses lo consideran fundador del Cártel de Sinaloa y uno de los principales responsables del envío de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.

jueza-texas-niega-traslado-ismael-el-mayo-zambada-nueva-york-2-04092024.jpg

Evitó ser detenido por décadas

Socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente encarcelado en EUA, "El Mayo” Zambada operó durante años al frente del Cártel de Sinaloa sin haber sido capturado, algo inusual entre figuras de su perfil.

Originario del propio estado de Sinaloa, se habría iniciado en el crimen organizado desde los 16 años, de acuerdo con versiones periodísticas.

Pese a su papel central en la estructura criminal, durante mucho tiempo su nombre permaneció menos expuesto que el de “El Chapo”, aunque las autoridades estadounidenses lo señalan como cerebro operativo del cártel y pieza clave en su expansión internacional.

 

 

 

 


