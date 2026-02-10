Aplazan nuevamente audiencia de Ovidio Guzmán en Chicago

La audiencia intermedia de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, fue aplazada nuevamente en la corte federal del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.

El exlíder de “Los Chapitos” debía comparecer el 10 de julio ante la jueza Sharon Johnson Coleman, pero la diligencia fue reprogramada para el 27 de julio.

Se trata de la segunda ocasión en que se difiere esta audiencia clave, en la que la fiscalía estadounidense deberá confirmar si mantiene su intención de solicitar una reducción de condena, tras el acuerdo de culpabilidad y cooperación alcanzado por el narcotraficante mexicano.

Durante la audiencia se evaluará el grado de colaboración de Guzmán López con las autoridades de Estados Unidos y, además, podría establecerse una fecha para su sentencia.

Ovidio Guzmán se declaró culpable en julio de 2025 de cuatro cargos federales relacionados con crimen organizado y tráfico de drogas, incluidos cocaína, heroína, mariguana y metanfetaminas. Por estos delitos podría enfrentar cadena perpetua, particularmente por los cargos vinculados a actividades de crimen organizado.

Sin embargo, el acuerdo firmado con el Departamento de Justicia abre la posibilidad de una condena reducida, siempre y cuando continúe proporcionando información “completa y veraz” y testifique en los procesos que le sean requeridos.

Acuerdo con fiscalías federales

Como parte del convenio, Guzmán López aceptó cooperar con las fiscalías del Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de California, el Distrito Sur de Nueva York y con la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia.

Asimismo, se comprometió a pagar 80 millones de dólares, monto que las autoridades estiman como producto de sus actividades ilícitas.

La fiscalía explicó que, si determina que el acusado ha brindado “asistencia sustancial”, podría presentar una moción para solicitar una disminución de la sentencia mínima obligatoria. No obstante, también existe la posibilidad de que el gobierno estadounidense decida no pedir la reducción si considera que la cooperación no ha sido suficiente.

Ovidio Guzmán es uno de los cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y fue identificado como uno de los líderes de la facción conocida como “Los Chapitos”, señalada por el trasiego de grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.

La audiencia del 27 de julio será determinante para conocer si la fiscalía formaliza su petición de reducción de pena o si Guzmán López enfrentará la sentencia mínima obligatoria, que podría significar prisión de por vida.

Comentarios