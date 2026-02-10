Podcast
Nacional

Mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos: Harfuch

Omar García Harfuch, informó que los mineros secuestrados habrían sido confundidos con criminales, según declaraciones de detenidos vinculados a 'Los Chapitos'

  • 10
  • Febrero
    2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló este martes que los mineros privados de la libertad en Sinaloa habrían sido confundidos con integrantes del crimen organizado, de acuerdo con las primeras declaraciones rendidas por personas detenidas en el caso.

“Con las primeras detenciones (…) lo que mencionan es que fueron confundidos, las primeras declaraciones de los detenidos, con integrantes de un grupo antagónico”, explicó el funcionario.

Detenidos ligados a “Los Chapitos”

Harfuch detalló que cuatro personas presuntamente vinculadas a la facción conocida como “Los Chapitos” ya rindieron testimonio, aunque subrayó que la investigación continúa abierta.

Aclaró que se trata apenas de los primeros indicios y que el móvil podría precisarse conforme se realicen más capturas.

“Estas son las primeras declaraciones que se tienen sobre el caso y conforme haya más detenidos se tendrá más información”, dijo.

Sin denuncias previas por extorsión

El titular de Seguridad también rechazó que la empresa minera Vizsla Silver hubiera reportado amenazas o cobros ilegales antes del secuestro de los trabajadores.

“No habíamos tenido previamente una denuncia o queja de que hubieran sido extorsionados o de que hubiera sido alguno de los integrantes de esta empresa fuera molestado por algún grupo delincuencial”, respondió tras ser cuestionado.

Hallazgo de cuerpos en Concordia

La Fiscalía General de la República informó el lunes que fueron localizados 10 cuerpos en una fosa en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, de los cuales cinco ya fueron identificados como pertenecientes a los mineros desaparecidos.

Por su parte, las autoridades federales mantienen operativos en la zona y continúan los trabajos forenses para esclarecer plenamente los hechos y determinar responsabilidades.


