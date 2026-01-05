Aplazan audiencia intermedia de Ovidio Guzmán hasta julio

La audiencia intermedia de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue aplazada del 9 de enero al 10 de julio próximo, como parte del proceso previo a su sentencia en Estados Unidos.

La Corte de Distrito Norte de Illinois informó que la comparecencia, originalmente programada para esta semana, se llevará a cabo el 10 de julio a las 10:30 de la mañana ante la jueza Sharon Johnson Coleman.

Proceso rumbo a la sentencia

La diligencia forma parte del proceso de sentencia contra “El Ratón”, luego de que a mediados de 2025 se declarara culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

En esta audiencia se tenía previsto definir la fecha en la que se le dictará sentencia, tras aceptar su responsabilidad en delitos de narcotráfico internacional y en su papel como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Liderazgo en “Los Chapitos”

Durante su declaración de culpabilidad, Ovidio Guzmán reconoció formar parte de la cúpula de “Los Chapitos” y participar en una empresa criminal dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

Desde que Guzmán López aceptó los cargos en territorio estadounidense, se han registrado señalamientos cruzados entre su defensa legal y el gobierno de México, lo que ha generado tensiones en torno al caso.

Ovidio Guzmán fue detenido por autoridades mexicanas a principios de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una condena reducida mediante mecanismos de colaboración, como el estatus de testigo protegido, estrategia utilizada por integrantes de “Los Chapitos” para evitar la cadena perpetua.

