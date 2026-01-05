Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_05_T142627_200_4748912508
Internacional

Aplazan audiencia intermedia de Ovidio Guzmán hasta julio

La Corte del Norte de Illinois pospuso seis meses la audiencia intermedia de Ovidio Guzmán, quien se declaró culpable de narcotráfico en EUA

  • 05
  • Enero
    2026

La audiencia intermedia de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue aplazada del 9 de enero al 10 de julio próximo, como parte del proceso previo a su sentencia en Estados Unidos.

La Corte de Distrito Norte de Illinois informó que la comparecencia, originalmente programada para esta semana, se llevará a cabo el 10 de julio a las 10:30 de la mañana ante la jueza Sharon Johnson Coleman.

G97JohmWMAAJAh6.png

Proceso rumbo a la sentencia

La diligencia forma parte del proceso de sentencia contra “El Ratón”, luego de que a mediados de 2025 se declarara culpable de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

EH UNA FOTO - 2026-01-05T142644.163.jpg

En esta audiencia se tenía previsto definir la fecha en la que se le dictará sentencia, tras aceptar su responsabilidad en delitos de narcotráfico internacional y en su papel como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Liderazgo en “Los Chapitos”

Durante su declaración de culpabilidad, Ovidio Guzmán reconoció formar parte de la cúpula de “Los Chapitos” y participar en una empresa criminal dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

Desde que Guzmán López aceptó los cargos en territorio estadounidense, se han registrado señalamientos cruzados entre su defensa legal y el gobierno de México, lo que ha generado tensiones en torno al caso.

Ovidio Guzmán fue detenido por autoridades mexicanas a principios de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta un proceso judicial que podría derivar en una condena reducida mediante mecanismos de colaboración, como el estatus de testigo protegido, estrategia utilizada por integrantes de “Los Chapitos” para evitar la cadena perpetua.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

diddy_combs_sean_2028_ee6732126b
Defensa de 'Diddy' Combs busca su liberación inmediata
Ftdu_FTWWIAYV_Mq_5640f89006
Absuelven por delito de secuestro al 'Mochaorejas'
carcel_cena_navidad_capos_8d9fcddd14
Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_06_at_6_50_25_PM_9d2d59a1c7
Encabeza Miguel Mery aprobación en sistemas de poder judicial
pirotecnica_uso_accidentes_b2808822d8
Disminuyen incidentes por pirotecnia en Saltillo en 2025
gusano_barrenador_en_altamira_64a30a6450
Refuerzan cerco sanitario por gusano barrenador en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_05_at_1_45_01_AM_7d337e4183
Trasciende que proyecto hídrico no contempla a Coahuila
EH_FOTO_VERTICAL_9_f4f2eea110
Maduro enfrenta a EUA; volverá a la corte de Manhattan en marzo
publicidad
×