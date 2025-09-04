Aplica Cemex en Yucatán técnicas de última generación

Con técnicas innovadoras que reducen los tiempos de construcción, y vuelven los edificios más eficientes en materia energética, Cemex participa en el desarrollo de una obra única en su tipo en Mérida, Yucatán.



Se trata de Almaera, un proyecto que integra tres torres con 23 departamentos cada una, dentro del Residencial del Mayab, una zona que destaca por su crecimiento y plusvalía, y que actualmente es un punto de inversión inmobiliaria a gran escala en la península.



En la construcción de este nuevo icono habitacional se incorporan soluciones innovadoras que optimizan tiempo y recursos. Por primera vez en la zona se utiliza una estructura metálica en un desarrollo residencial, lo que permite reducir los tiempos de ejecución en aproximadamente un 40 por ciento.



Para la obra se utilizan muros con una tecnología constructiva que combina concreto, acero galvanizado y poliestireno expandido, materiales que forman paneles tridimensionales con múltiples beneficios, como el aislamiento térmico y acústico, lo que se traduce en mayor confort y eficiencia energética para el inmueble.



Gracias a su núcleo de unicel, estos muros reducen de manera significativa el paso del calor al interior y ayudan a conservar por más tiempo el aire frío generado por sistemas de climatización. Esta característica resulta especialmente valiosa en Yucatán, por sus altas temperaturas, ya que contribuye al ahorro energético y mejora la calidad de vida de los residentes.



La empresa de materiales para la construcción se encarga de suministrar el concreto bombeable para losas y firmes, así como las varillas, cemento y armex (castillos prefabricados de acero), mientras que en el desarrollo también participan compañías como Ícaro Capital, así como Elementos y Estructuras Metálicas.



Proyectos como Almaera evidencian que el éxito en la construcción moderna depende de la calidad y confiabilidad de los materiales base. Cemex se consolida como el socio estratégico que los constructores necesitan para enfrentar los desafíos de un mercado que demanda mayor eficiencia, menores tiempos de ejecución y resultados de calidad.



Con un portafolio integral de soluciones y productos, así como el respaldo técnico especializado, Cemex se posiciona como la plataforma sólida sobre la cual los desarrolladores pueden construir proyectos innovadores y rentables, y mantener su competitividad en un sector en constante evolución.





Comentarios