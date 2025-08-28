Aprueba Chiapas Ley de Voluntad Anticipada en enfermos terminales

El Congreso del Estado de Chiapas aprobó la Ley de Voluntad Anticipada, una iniciativa que reconoce el derecho de las personas con enfermedades terminales a rechazar tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen innecesariamente su vida, garantizando su dignidad y autonomía en el final de su existencia.

La propuesta fue presentada por la diputada Getsemaní Moreno Martínez, del partido Morena, y avalada en sesión extraordinaria de la 69 Legislatura celebrada este miércoles en la capital chiapaneca.

Una herramienta legal para decidir con dignidad

La diputada promotora de la iniciativa explicó que la nueva legislación no debe confundirse con la eutanasia, ya que “no prolonga ni acorta la vida”, sino que respeta el proceso natural de la muerte, promoviendo cuidados paliativos, atención médica adecuada y acompañamiento emocional y humano en las etapas finales de la vida.

“La voluntad anticipada se erige como una herramienta jurídica a disposición de toda persona que brinda certeza y honra la dignidad de quien la promueve”, afirmó Moreno Martínez.

Con esta ley, Chiapas se suma a otras entidades del país que reconocen el derecho fundamental a decidir sobre la propia salud, vida y proyecto personal, en consonancia con los principios de autonomía y respeto a los derechos humanos.

¿Cómo se accede a este derecho?

El procedimiento para ejercer este derecho contempla la suscripción de un documento de voluntad anticipada ante notario público, con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad y contar con capacidad de ejercicio.

Manifestar de manera libre, consciente, informada e inequívoca la decisión.

Firmar el documento por escrito junto con dos testigos.

Designar un representante legal.

Incluir, si así se desea, la donación de órganos.

Una vez emitido, el documento deberá notificarse a la Secretaría de Salud de Chiapas en un plazo no mayor a tres días hábiles.

Registro Estatal de Voluntades Anticipadas

La ley contempla también la creación del Registro Estatal de Voluntades Anticipadas, que será administrado por la Secretaría de Salud estatal. Esta instancia se encargará de resguardar y dar seguimiento a los documentos registrados, asegurando su validez legal y el respeto a la voluntad expresada por los pacientes.

