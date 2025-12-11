Aprueba Senado aranceles del 50% a países asiáticos

El Senado de México dio luz verde a un paquete de aranceles para contener las importaciones de países asiáticos con los que México no tiene tratados comerciales.

Con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, la Cámara alta aprobó la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (Ligie), que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

La minuta avanzó sin reservas y fue enviada de inmediato al Ejecutivo federal.

Un freno a la dependencia asiática

Dicha medida fija aranceles de entre 5% y 50% a 1,463 productos que abarcan sectores como el textil, acero, plásticos, electrodomésticos y automotriz.

Cabe señalar que la mayoría provienen de China, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia.

Según el Senado, la reforma busca “equilibrar el mercado”, corregir distorsiones y proteger industrias clave en un momento en que México apuesta por la relocalización de empresas.

En total, los productos gravados representan alrededor de $52 mil millones de dólares en importaciones, equivalentes al 8.6% del total nacional.

Morena defiende la medida; oposición pide estrategia integral

El senador Emmanuel Reyes, de Morena, afirmó que el proyecto es una “propuesta estratégica” para fortalecer la capacidad productiva nacional y combatir prácticas desleales.

La iniciativa, impulsada directamente por Sheinbaum, también pretende reducir la alta dependencia de insumos importados.

En contraste, Miguel Márquez, del PAN, advirtió que los aranceles “son temporales” y no garantizan por sí mismos el fortalecimiento industrial.

“Se requiere una política integral que acompañe la reindustrialización”, sostuvo.

Para el gobierno federal, la nueva Ligie podría proteger más de 320 mil empleos en entidades como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Querétaro y la capital del país.

¿Qué sectores serán los más afectados?

De las 1,463 fracciones arancelarias modificadas:

706 corresponden al sector textil

249 a acero y hierro

94 a automóviles y autopartes

81 a plásticos

Además, 316 de esas fracciones hoy no pagan arancel, mientras otras mantienen tarifas previas que ahora serán ajustadas.

