Registra México récord histórico de turismo en octubre

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó este jueves los nuevos indicadores y aseguró que el país vive “el mejor octubre de todos los años” en cuanto a llegada de visitantes internacionales y derrama económica.

“México está de moda. Tenemos un 10.7% más de visitantes internacionales, alcanzamos 8.3 millones", afirmó.

Según la funcionaria, estas cifras no sólo superan los registros previos a la pandemia, sino que consolidan un crecimiento acelerado del sector.

De acuerdo con la dependencia, la derrama económica también mostró un alza significativa.

“La diferencia es brutal: 9.3% más, más de 2 mil 440 millones de dólares”, detalló Rodríguez, quien subrayó que el gasto de los visitantes supera en más de 50% al obtenido en 2019.

Crece el turismo internacional y el nacional se fortalece

En el acumulado de enero a octubre, la llegada de visitantes internacionales aumentó 13.6%, con 79.3 millones de personas.

Además, la llegada de turistas internacionales subió 5.8%, lo que representa 38.4 millones de viajeros.

El turismo nacional también mostró dinamismo. “Tuvimos tres millones más de mexicanos viajando por el país, alcanzando 92.6 millones”, destacó la secretaria.

También recordó que este segmento representa el 80% de la actividad turística.

Aumenta el flujo aéreo y destacan mercados emergentes

Los pasajeros transportados en vuelos nacionales crecieron 3.2%, mientras que los internacionales subieron 1.4%, además varios mercados emisores mostraron saltos relevantes.

Rodríguez señaló que países como Italia, Corea del Sur, China y Canadá registraron incrementos destacados. “El mercado canadiense creció 11.4%, es el nivel más grande que ha tenido nuestro país”, apuntó.

Asimismo, China tuvo un repunte de 10.6% y Corea del Sur de 11.6%. “El siguiente año iniciaremos una promoción constante hacia estos mercados emergentes”, adelantó.

Récord en museos, zonas arqueológicas y flujo aeroportuario

La afluencia a museos creció 17.3%, mientras que las zonas arqueológicas registraron un aumento de 2.1%. También subió el número de mujeres que viajaron vía aérea, con un alza de 0.8%, alcanzando 8.5 millones.

En cuanto al movimiento aeroportuario, 157.2 millones de pasajeros transitaron por las terminales del país, un aumento del 2.5% respecto a 2024.

Cabe señalar que el AICM encabezó la lista con 36.9 millones de pasajeros, seguido de Cancún (24.4 millones) y Guadalajara (15.3 millones).

Tren Maya: salto de 181% en pasajeros internacionales

Rodríguez también destacó el comportamiento del Tren Maya, cuya demanda internacional continúa creciendo.

“Tenemos un aumento del 181% en pasajeros internacionales; más de 75 mil viajeros se han trasladado en esta gran infraestructura”, dijo.

Además, anunció que los hoteles del Tren Maya, Mexicana de Aviación y las experiencias comunitarias ya pueden reservarse en las principales plataformas globales.

En enero, las dos empresas que más venden trenes en Europa incorporarán rutas del proyecto.

Un “octubre histórico” para el sector

Al cerrar su intervención, la secretaria insistió en que las cifras muestran un panorama sólido para el turismo mexicano.

“Hoy salen estos nuevos indicadores muy favorables para nuestro país”, concluyó.

