Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_46_f9797a0b77
Escena

Alejandro Sanz muestra su lado más íntimo con documental en 2026

'Cuando nadie me ve' contará con anécdotas compartidas por artistas allegados al artista, tales como Juanes, Laura Pausini y Shakira

  • 11
  • Diciembre
    2025

El cantante español, Alejandro Sanz, mostrará su lado más íntimo a través del documental "Cuando nadie me ve". 

Las coproductoras encargadas del proyecto anunciaron este jueves su próximo estreno, el cual expone los desafíos vividos por el intérprete de "Amiga mía", así como algunos momentos "nunca antes compartidos".

Alejandro Sanz documental.jpg

Después de analizar más de 200 jpras de material exclusivo, imágenes de archivo y testimonios, dio como resultado este documental, el cual consideram un viaje emocionante y en momentos, difíciles.

También se contará con anécdotas compartidas por artistas allegados al artista, tales como Laura Pausini, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Juanes y la colombiana Shakira.

Alejandro Sanz Shakira.png

De acuerdo con Álvaro Ron, director de este filme, el proyecto surge de la inquietud por comprender al músico: "¿Qué hay dentro de algunas personas que les empuja a escribir canciones o a pintar? ¿Qué agujero tienen que llenar que necesitan crear…? ¿Quién lo sabe?".

"El día que nos conocimos, hicimos un pacto: yo le propuse hacer un retrato cubista de su historia a través de sus canciones, y él aceptó compartir momentos de su vida íntima que nos ayudan a comprender a la persona dentro del artista", explicó el director.

Por su parte, el productor Sergi Reitg aseguró que dicha producción es "una enorme responsabilidad y un privilegio" para su compañía disquera, además de valorar la oportunidad de contar la historia de "uno de los artistas musicales más grandes en español de toda la historia".

Alejandro Sanz considera documental como "propósito de Año Nuevo"

A través de redes sociales, el compositor del sencillo "Desde cuando" compartió que el lanzamiento de su documental es uno de sus propósitos de Año Nuevo

En un video invitó a todos sus seguidores a ser parte de este proyecto, el cual será lanzado el próximo 27 de enero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G2_Ts_Gvi_XUA_Afe_Ic_1_eb4c96e696
Taylor Swift lidera Billboard 200 de fin de año 2025
EH_DOS_FOTOS_2025_12_08_T125133_672_e83207ae6a
Leonardo DiCaprio fue elegido Artista del Año 2025 por TIME
escena_mama_diddy_combs_9449a16b79
Madre de 'Diddy' critica a Netflix por las 'mentiras' de su serie
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_65_78a007aa91
Revela estado de salud de elementos heridos en Dr. Coss
Confirman_captura_de_banda_que_asaltaba_a_traileros_en_Nuevo_Leon_758cbaabb4
Confirman captura de banda que asaltaba a traileros en Nuevo León
altiplano_el_limones_2e5cfb7477
Trasladan a ‘El Limones’ y célula de Los Cabrera al Altiplano
publicidad

Más Vistas

cierra_consulado_eua_monterrey_84125056da
Suspende actividades Consulado de Estados Unidos en Monterrey
nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×