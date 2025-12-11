Alejandro Sanz muestra su lado más íntimo con documental en 2026

El cantante español, Alejandro Sanz, mostrará su lado más íntimo a través del documental "Cuando nadie me ve".

Las coproductoras encargadas del proyecto anunciaron este jueves su próximo estreno, el cual expone los desafíos vividos por el intérprete de "Amiga mía", así como algunos momentos "nunca antes compartidos".

Después de analizar más de 200 jpras de material exclusivo, imágenes de archivo y testimonios, dio como resultado este documental, el cual consideram un viaje emocionante y en momentos, difíciles.

También se contará con anécdotas compartidas por artistas allegados al artista, tales como Laura Pausini, Luis Fonsi, Juan Luis Guerra, Juanes y la colombiana Shakira.

De acuerdo con Álvaro Ron, director de este filme, el proyecto surge de la inquietud por comprender al músico: "¿Qué hay dentro de algunas personas que les empuja a escribir canciones o a pintar? ¿Qué agujero tienen que llenar que necesitan crear…? ¿Quién lo sabe?".

"El día que nos conocimos, hicimos un pacto: yo le propuse hacer un retrato cubista de su historia a través de sus canciones, y él aceptó compartir momentos de su vida íntima que nos ayudan a comprender a la persona dentro del artista", explicó el director.

Por su parte, el productor Sergi Reitg aseguró que dicha producción es "una enorme responsabilidad y un privilegio" para su compañía disquera, además de valorar la oportunidad de contar la historia de "uno de los artistas musicales más grandes en español de toda la historia".

Alejandro Sanz considera documental como "propósito de Año Nuevo"

A través de redes sociales, el compositor del sencillo "Desde cuando" compartió que el lanzamiento de su documental es uno de sus propósitos de Año Nuevo.

En un video invitó a todos sus seguidores a ser parte de este proyecto, el cual será lanzado el próximo 27 de enero.

Uno de mis propósitos del 2026 ya se ha cumplido. 'Cuando nadie me ve' una serie documental original Movistar Plus+ sobre mi vida y mi carrera, ya tiene fecha de estreno: 27 de enero de 2026 🙌 @MovistarPlus pic.twitter.com/rrXEwJWeiY — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) December 11, 2025

