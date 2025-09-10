México elevará al 50% aranceles para autos de China: Ebrard

Durante la certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil para el Halcón 2.1 fabricado en Celaya, Guanajuato; el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que México elevará al 50% los aranceles para los autos provenientes de China.

El anuncio llega tras la entrega de un proyecto de decreto en la Cámara de Diputados. Este ajuste no solo impactará a la industria automotriz, sino también a las importaciones de textiles, plásticos, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, papel, vidrio y otros productos.

La tarifa pasará del 20 por ciento actual al 50 por ciento, con el objetivo de equilibrar el comercio en sectores clave.

Al ser cuestionado sobre los los gravámenes a las importaciones asiáticas, el secretario afirmó que elevarán dichos impuestos "al máximo permitido".

"Ya tienen arancel. El arancel 20%. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar más alto, que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50%. ¿Por qué? Porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia", añadió el funcionario.

Esta medida se encuentra dentro de lo impuesto por la Organización Mundial del Comercio, cuyo objetivo es proteger los empleos en la país, debido a que los automóviles chinos ingresan al mercado local por debajo del precio de referencia.

Se produce en un momento en el que Estados Unidos ejerce presión contra los países latinoamericanos con el fin de que limiten sus relaciones económicas con China, debido a que es aquella quien compite directamente por la influencia en la región.

Al finalizar este evento, el secretario Ebrard publicó en redes sociales sus felicitaciones para el Alcalde de Celaya por el éxito de la empresa mexicana que recibió dicha certificación.

Felicité al Alcalde de Celaya , Juan Miguel Ramirez y al Estado de Guanajuato por el éxito de Horizontec al diseñar, fabricar y obtener el certificado de aeronavegabilidad del Halcon 2.1 otorgado por la AFAC. Celaya y Guanajuato se ponen a la cabeza de la aeronáutica nacional !! pic.twitter.com/4cqhPhVLzd — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 10, 2025

Además expresó su gratitud para la representación de la Cámara de Senadores y Diputados que lo acompañaban en dicho otorgamiento del Certificado.





Comentarios