Aprueba Senado exentar de impuestos a FIFA por Mundial 2026

El Senado de la República aprobó por mayoría de votos el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.

El documento respaldado por las y los senadores estima ingresos por un total de 10 billones 193,683 millones de pesos, de los cuales 5 billones 838 mil 541 corresponden a impuestos.

Senadores del Partido Verde Ecologista, Partido Acción Nacional, y Movimiento Ciudadano presentaron reservas en al menos cinco artículos, sin embargo, no fueron aceptadas debido a que el proyecto fue aprobado en lo particular.

Al fijar sus posicionamientos, el senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández afirmó que el gobierno hace un manejo responsable, transparente y soberano de las finanzas. Mientras que por el PAN, Gustavo Sánchez Vásquez señaló que la nueva ley de ingresos se aleja de lo que debe ser la simetría fiscal entre el ingreso y el egreso.

El Senado de la República precisó que el Servicio de Administración Tributaria endrá la facultad de emitir reglas generales para clasificar a los beneficiarios y definir los alcances de la exención, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el evento.

La FIFA deberá presentar al SAT la lista de personas físicas y morales que considere elegibles para la exención, a través de su subsidiaria en México, y actualizarla mensualmente.

