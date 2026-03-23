Detienen a dueños de crematorio investigado por caso Ayotzinapa

Autoridades detuvieron a los dueños de un crematorio investigado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en 2014, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con Clemente Rodríguez, padre de uno de los normalistas desaparecidos, una comisión de familiares visitó la funeraria el viernes, para encontrar presuntos restos humanos dentro de una bolsa.

Rodríguez se mantenía escéptico ante la posibilidad de que estuviera relacionada con el caso.

Después de 11 años, la investigación sobre el paradero de los 43 normalistas continúa abierta. Este caso fue considerado un crimen de Estado, donde los jóvenes fueron asesinados

La funeraria ahora investigada ha aparecido en varias ocasiones durante las pesquisas. Las más recientes fueron en comentarios de testigos protegidos que decían que algunos estudiantes fueron llevados a ese lugar.

En tanto, un grupo de expertos internacionales, que durante años investigó el caso de forma independiente, no logró recabar evidencias que pudieran afianzar esas declaraciones y se fue del país en 2023 después de denunciar la falta de colaboración de las autoridades, sobre todo de las fuerzas armadas, para hacer su trabajo.

Restos óseos encontrados en Iguala reabren caso Ayotzinapa

Autoridades federales localizaron restos óseos presuntamente humanos al interior de una funeraria asegurada en Iguala, Guerrero, lo que ha abierto una nueva línea de investigación relacionada con el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

De acuerdo con reportes de distintos medios nacionales, el hallazgo se realizó dentro de la funeraria conocida como “El Ángel”, inmueble que permanece bajo resguardo oficial desde 2025 por posibles vínculos con el caso.

Durante una inspección reciente, peritos y autoridades encontraron una bolsa con restos óseos etiquetados desde el año 2014, sin que hasta ahora se tenga registro de estudios periciales concluyentes.

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