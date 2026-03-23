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Prevén discutir Plan B de reforma electoral el próximo miércoles

El Senado reafirmó que será el próximo 25 de marzo cuando se discuta la iniciativa frente al pleno, así como la entrada de elementos estadounidenses a México

  • 23
  • Marzo
    2026

El Senado de la República anunció este lunes que el pleno prevé discutir el Plan B de la reforma electoral el próximo miércoles 25 de marzo.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, detalló que el próximo martes 24 de marzo se planea dar la primera revisión a la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, para al siguiente día comenzar una discusión sobre dicho proyecto.

Explicó que el denominado “Plan B” reforma diversas disposiciones de la Constitución Mexicana, con el fin de reducir los privilegios en los congresos federales y estatales. 

Castillo Juárez comentó que se prevé que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos se reúnan este lunes, 23 de marzo, para discutir esa iniciativa de reforma conocida como el “Plan B”.

Además, reafirmó que será el próximo 25 cuando se discuta la iniciativa frente al pleno, así como temas relacionados con la entrada de 35 elementos de la Armada de Estados Unidos, con el fin de capacitarlos para la Copa Mundial 2026.

“En la sesión ordinaria del martes 24 de marzo, tenemos considerado dar primera lectura de la reforma constitucional del “Plan B”, ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25”, subrayó.

 

 

 

 


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